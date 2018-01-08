کارگاه آموزشی قوانین ترافیکی در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان، کارگاه آموزشی قوانین ترافیکی ویژه رانندگان تاکسی، آژانس و سرویس‌های مدارس به همت مجموعه فرهنگی و آموزشی ترافیک سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان در ساختمان تاکسیرانی گرگان برگزار شد و بیش از ۱۰۰ راننده علاقمند در این کارگاه شرکت کردند.

در این کارگاه که با هدف پیشگیری از تصادفات برگزار شد، مقامات راهنمایی و رانندگی از جمله سرهنگ شرافتی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گلستان حضور داشتند.

همچنین کارگاه ارزیابی ساختار قامتی کودکان به همت خانه فرهنگ غدیر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان برگزار شد و ۳۰ کودک در این کارگاه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

این کارگاه به منظور ارزیابی اسکلت کودکان برگزار و به آنها دستورات لازم برای انجام حرکات ورزشی روزانه داده شد.

طرح‌های مفرح «بازی، شادی، تحرک» و «بازی، شادی، تماشا» هم به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان در خانه فرهنگ یاسین و با حضور جمعی از کودکان گرگانی برگزار شد.

اجرای نمایش طنز، اجرای موسیقی، مسابقات ورزشی و فکری، ارائه سوالات مذهبی و اهدای جوایز از جمله بخش‌های این برنامه بود که مورد استقبال مسئولان و شهروندان قرار گرفت.