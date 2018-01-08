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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۱۱

رئیس دامپزشکی فومن :

۱۴۵هزار رأس دام علیه بیماری های دامی ومشترک درفومن مایه کوبی شدند

۱۴۵هزار رأس دام علیه بیماری های دامی ومشترک درفومن مایه کوبی شدند

فومن-رئیس دامپزشکی فومن از مایه کوبی ۱۴۵ هزار رأس دام سنگین و سبک علیه بیماری های دامی و مشترک با انسان طی ۹ ماهه نخست سال جاری در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دامپزشکی گیلان هادی بابایی اظهار کرد:  مجوز  دو میلیون و ۹۰۷ هزار قطعه جوجه ریزی طی ۹ ماهه نخست سال جاری برای مرغداری های گوشتی شهرستان فومن صادر شده است.

وی با اشاره به مایه کوبی دام های سنگین و سبک برعلیه بیمارهای دامی و بیماری های مشترک میان حیوان و انسان، افزود: در این راستا بیش از ۱۴۵ هزار رأس دام سنگین و سبک مایه کوبی شدند.

رئیس شبکه دامپزشکی فومن همچنین به مایه کوبی بیش از ۴۵۰ قلاده سگ بر علیه بیماری مشترک هاری اشاره و خاطرنشان کرد:  هزار و ۵۰ مورد تست بیماری مشترک سل در دام های سنگین در طی ۹ ماهه نخست سال جاری در این شهرستان انجام شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۱ هزار رأس دام سنگین و سبک بر علیه انواع انگل های خارجی دام  و ۱۱۰ هزار متر مربع اماکن و جایگاه نگهداری دام سم پاشی شد، تصریح کرد: در این مدت بیش از ۵۵۰ مورد مراجعه به روستاهای شهرستان جهت انواع فعالیت های بهداشتی مرتبط با دام انجام شد.

بابایی ادامه داد: در بخش نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی انجام بازرسی بهداشتی بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی به طور مستمر انجام شد.

کد مطلب 4194111

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