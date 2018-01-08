تولید میگو از ١٢ هزار تن به ٣٠ هزار تن رسید/بحران آب جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در مراسم اعطای نشان امین الضرب گفت: تولید میگو از ۱۲ هزار تن به ۳۰ هزار تن رسیده است.

وی با اشاره به بحران آب در کشور گفت: ظرفیت های نهفته و جای کار بسیاری وجود دارد به عنوان نمونه سطح زیر کشت شکر ایران نصف دهه ٧٠ است ولی تولید ما کاهش پیدا نکرده است.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین با برشمردن صفات امین‌الضرب، افزود: تاریخ ما مشحون از بزرگ مردانی مانند امین الضرب است؛ ما امروز دنباله آن نسل و آنها هستیم، البته ظرفیت هایی که به واسطه خداوند وجود دارد، بی نهایت است و توانایی انسان بسیار بیشتر از چیزی است که امروز انجام می دهد.

وی با بیان اینکه ظرفیت های بی شماری در کنار ما است که آنها را نمی بینیم؛ ولی با پشتکار می توان تمام امور را به سرانجام رساند.

حجتی خاطرنشان کرد: با ایده از گذشتگان می توان بر موانع فائق آمد و به جلو رفت؛ بدترین بلا ناامیدی و یاس است و هیچگاه نباید مایوس شویم.