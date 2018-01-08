به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اس بی اس، نمایندگان ۲ مجلس اعیان و عوام انگلیس و کارکنان آنها در بازه زمانی ژوئن تا اکتبر ۲۰۱۷، در مجموع ۲۴ هزار و ۴۷۳ بار برای دسترسی به سایت‌های مستهجن اقدام کرده‌اند.

به این ترتیب، اعضا و کارکنان پارلمان انگلیس به طور میانگین، روزانه ۱۶۰ مورد تلاش برای دسترسی به سایت‌هایی با مضامین غیراخلاقی داشته‌اند.

گفتنی است این آمار از سوی مرکز رسانه‌ای پارلمان انگلیس و در راستای سیاست آزادی اطلاعات ارائه شده است.

این آمار در حالی منتشر می‌شود که «ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس، ماه گذشته مجبور شد «دامیان گرین» معاون خود را در پی افشای رسوایی اخلاقی که ماجرای آن به سال ۲۰۰۸ میلادی بازمی‌گشت؛ از کار برکنار کند.

این درحالی است که «مایکل فالون» وزیر دفاع سابق انگلیس نیز به دلیل اتهامی مشابه، مجبور به استعفا شد.

با این‌حال، پارلمان انگلیس مدعی است در اغلب موارد، دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی به صورت غیرعمدی اتفاق افتاده است.

همچنین آمار ارائه شده، گویای این مطلب است که در سال‌های اخیر، تقاضای نمایندگان پارلمان انگلیس برای دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی به شدت کاهش یافته است به‌گونه‌ای که سیستم فیلترینگ پارلمان در سال میلادی ۲۰۱۶ مانع دسترسی به حدود ۱۱ هزار سایت غیراخلاقی شده در حالی که این رقم برای سال میلادی ۲۰۱۵، بیش از ۲۱ هزار مورد عنوان می‌شود.