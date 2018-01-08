کسب ۶ کرسی مهم در کنفدراسیون هندبال آسیا توسط ایرانی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، پس از انتخاب علیرضا رحیمی به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا و کسب این جایگاه در هندبال قاره آسیا که افتخار و قدم بزرگی برای هندبال ایران محسوب می شود؛ هیات اجرایی کنفدراسیون هندبال آسیا در آخرین نشست خود اعضای کمیته های اجرایی کنفدراسیون آسیا را تعیین نمود.



در بین این اعضا برای نخستین بار در تاریخ هندبال قاره کهن و ایران پنج نفر از کشورمان در این کمیته ها انتخاب شدند.



اعضای کمیته های اجرایی کنفدراسیون هندبال آسیا برای یک دوره چهارساله و تا پایان سال ۲۰۲۱ در این سمت حضور خواهند داشت.



اعضای ایرانی کمیته های اجرایی کنفدراسیون هندبال آسیا به شرح ذیل می باشد:



۱- علیرضا رحیمی، نایب رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا



۲- میترا نوری، عضو کمیته توسعه و روابط عمومی کنفدراسیون هندبال آسیا



۳- سعید رجایی، عضو کمیته پزشکی کنفدراسیون هندبال آسیا



۴- علیرضا حبیبی، عضو کمیته مربیان کنفدراسیون هندبال آسیا



۵- محسن کرباسچی، عضو کمیته پیشکسوتان کنفدراسیون هندبال آسیا



۶- رویا رحیمی، عضو کمیته قضایی کنفدراسیون هندبال آسیا