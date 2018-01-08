جسد پیداشده در آب های چین، متعلق به خدمه ایرانی است

هادی حق شناس در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین اخبار از نفتکش حادثه دیده ایرانی گفت: مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان در مسیر شانگ های قرار دارد و هنوز به این شهر بندری نرسیده است. قرار است وی از نزدیک با همراهی اداره امداد و نجات دریایی چین بر عملیات امداد و نجات خدمه نفتکش ایرانی نظارت داشته باشد.

معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: جسد پیداشده در آب های چین قطعا متعلق به یکی از خدمه ایرانی این نفتکش است که به دلیل طولانی بودن مسیر پیدا شدن جسد در ۱۶۰ مایلی بندر شانگ های تا ساحل، هنوز به این شهر نرسیده و در حال انتقال به بندر شانگ های است.

وی تصریح کرد: کشتی چینی فله بر که حامل گندم بوده و با نفتکش ایرانی تصادف کرده بود، در همان ساعات اولیه کلیه خدمه خود را نجات داده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که آیا احتمال دارد چینی ها در جریان نجات خدمه خود، خدمه نفتکش ایرانی را هم نجات داده باشند، گفت: افراد نجات یافته که وارد کشتی چینی شده اند، شناسایی شده اند و در میان آنها هیچ کدام از سرنشینان نفتکش ایرانی دیده نشده است.

به گفته عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی، حجم آتشی که از نفتکش ایرانی فوران می کند به قدری زیاد است که هنوز عملیات اطفای حریق به اتمام نرسیده است.