مشکل صنعت دارو مطالبات معوق است/تاخیر ۹ ماهه کارانه پرستاران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری هفته بسیج ملی درباره مطالبات بیمارستان های دولتی از سازمان های بیمه ای گفت: تاکنون ما ۲۴ میلیارد و ۳۸۵ هزار تومان سند ارسالی و حدود چهار میلیارد تومان اسناد بین راهی داریم تا امروز فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان دریافت شده است. تاکنون ۱۳ هزار و ۱۵۳ میلیارد تومان فقط برای اسناد ارسالی طلب داریم.

وی افزود: ما مطالبات مان همان ۱۳ هزار میلیارد تومان است که تاثیر زیادی روی عملکرد بیمارستان های ما داشته است.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در تمام بیمارستان های کشور اعم از دولتی، خصوصی، نهادهای دولتی هر گونه دریافتی خارج از صندوق بیمارستان و بدون ارائه فاکتور رسمی ممنوع است و تخلف محسوب می شود.

حریرچی ادامه داد: در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی هر گونه ارجاع بیمار به بیمارستان برای آزمایش و دارو ممنوع است.

وی اظهار کرد: حدود ۱۳ سال پیش بیماران تصادفی هزینه درمان را خودشان پرداخت می کردند و خوشبختانه در ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم مقرر شد به جز قسمتی از دریافتی توسط بیمه شخص ثالث هیچ دریافتی از مردم برای ارائه خدمات با تعرفه دولتی نداشته باشیم.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: طبق بند ب ماده ۳۰ قانون سازمان های بیمه گر مکلفند ۱۰ درصدی که از مردم بابت این موضوع دریافت می کنند به حساب وزارت بهداشت و درمان واریز کنند اما اکنون بیش از هزار میلیارد تومان از این بیمه های تجاری طلب داریم و حتی یکی از این شرکت های بیمه اعلام ورشکستگی کرده و حدود ۶۰ میلیارد تومان به صندوق وزارت بهداشت بدهی دارد.

حریرچی اظهار کرد: تعرفه ها طبق قانون باید قبل از ورود لایحه بودجه به مجلس تصمیم گیری شود که ما از تابستان مطالعات کارشناسی آن را انجام دادیم و آبان ماه امسال در جلسه ای پیشنهادات مان را مطرح کرده و تحویل سازمان برنامه و بودجه شد اما در ارائه آن به مجلس هنوز مشکلاتی وجود دارد. ما روی تعرفه هتلینگ تاکید داریم چرا که دستمزد پرسنل عمده بیمارستان های دولتی و خصوصی از این طریق پرداخت می شود.

وی گفت: وزارت بهداشت برای شرکت های تجهیزات پزشکی و دارویی تلاش های زیادی انجام داده است. تقریبا فروش محصولات آنها را قطعی کردیم اما مشکل آنها تعویق در دریافتی هاست. آنها دریافتی هایشان را باید از داروخانه ها بگیرند و داروخانه ها نیز از سازمان های بیمه گر طلب دارند در واقع گردش مالی دچار مشکل شده است. البته ما نگاهی به صادرات هم داریم. یکی از مشکلات اصلی دراین حوزه این است که ظرفیت موجود بعضی از داروها بیش از سرانه میزان مصرف آن دارو درکشور است و این مساله چیزی نیست که ما بتوانیم برای آنها مصرف ایجاد کنیم و تنها راه آن بالا بردن استانداردها و صادرات این داروها به کشورهای دیگر است تا بتوانیم بخشی از منابع خود را از این طریق به دست آوریم.

سخنگوی وزارت بهداشت درباره جلسه روز یکشنبه با شرکت های دارویی گفت: روز گذشته جلسه بسیار مفیدی با شرکت های دارویی اعم از شرکت های تولید دارو، تولید بسته بندی، شرکت های پخش دارو و شرکت های واردکننده برگزار شد. عمده ترین مشکل صنعت دارویی ما مطالبات به تعویق افتاده آنهاست که وزارت بهداشت راهکارهایی را در این خصوص ارائه داد. تمام پرداختی سازمان های بیمه گر که در حال حاضر دچار تاخیر شده است با تعرفه های مصوب دولتی پرداخت می شود. بالا رفتن نرخ ارز سبب می شود هزینه مازادی برای اقتصاد دارویی ایجاد کند و این در حالی است که دارو و هتلینگ تعرفه ثابتی دارند. اقداماتی که وزارت بهداشت در سال های اخیر انجام داده این بود که قیمت دارو را ثابت نگه داشته و وابسته به خارج نباشد.

حریرچی تصریح کرد: متوسط تاخیر کارانه پرستاران حدود ۹ ماه است، اضافه کار نیز در برخی از دانشگاه ها با سه ماه تاخیر پرداخت می شود. بیمارستان هایی هستند که نیروی پرسنلی زیادی دارند ولی اشغال تخت هایشان کمتر است و این موضوع هزینه های زیادی برای ما ایجاد می کند.

وی در خصوص وضعیت آیت الله شاهرودی گفت: در مورد بیماران اعم از افراد عادی، سیاسی، ورزشکاران و... طبق قانون یا باید خانواده آنها اعلام کند و یا اعلام وضعیت بیمار را به ما محول کنند. ما در جریان جزییات وضعیت آیت الله شاهرودی هستیم اما بنا به صلاحدید ایشان وضعیت ایشان توسط خانواده شان اعلام می شود.

سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص اعزام بیماران به خارج از کشور گفت: ما در دهه ۶۰ بیماران را برای جراحی های قلب به خارج اعزام می کردیم در صورتی که اکنون این جراحی در بسیاری از شهرهای کشور ما انجام می شود. در حال حاضر اعزام بیمار به خارج در کشور کمتر از انگشتان یک دست است و آن هم بنا به تشخیص پزشک انجام می شود.

حریرچی در پایان خاطرنشان کرد: نتایج آزمون استخدامی پرستارانی که یکم دی ماه سال جاری برگزار شد از اوایل بهمن ماه توسط سازمان سنجش اعلام خواهد شد.