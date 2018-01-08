درسگفتار روش ها و مکاتب تفسیری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی درسگفتار روش ها و مکاتب تفسیری را برگزار می کند.

مدرس این دوره احمد پاکتچی، پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.

به دلیل تنوعی که در آیات و مراتب فهم و معنا و مرادات آن وجود دارد، دانشمندان اسلامی از دیرباز در صدد پرده بر گرفتن از آیات قرآن بر آمده‌اند و علمی به‌نام «تفسیر قرآن» شکل گرفته و هزاران جلد کتاب در این خصوص به رشته تحریر در آمده است.این تلاش پر برکت، زمینه را برای پیدایش روش‌ها و مکتب‌های مختلفی در فهم کلام خدا فراهم آورده است و پیروان آنها برای اثبات درستی روش و مکتب مورد نظر خویش و نادرستی مکتب‌ها و روش‌های دیگر، دلایلی را مطرح کرده‌اند.

هدف از برگزاری این درسگفتار ارائه مباحثی در حیطه روش‌های تفسیر قرآن کریم، رویکردهای مفسران و گونه‌های تفسیرنگاری اعم از شیعه و اهل سنت است. با این مبنا که شرکت کنندگان، هم با مباحث نظری و طبقه‌بندی‌ها در این زمینه آشنا شوند و هم جایگاه تفاسیر مشهور قدیم و جدید در جغرافیای این نظریه‌ها و طبقه‌بندی‌ها معلوم گردد.

سرفصل ها و محتوای دوره آموزشی عبارتست از:سابقه قواعد تفسیر و شروط مفسر، مسائل عمومی تفسیر، تنوع اندیشه دینی و تفسیر، جایگاه تفسیر به مأثور، جایگاه اجتهاد و استنباط در تفسیر، تفسیر قرآن به قرآن، روش تفسیری و تنوع اصناف مفسران شامل متکلمان، فقها، ادبا، عرفا، وعاظ و محدثان...، تنوع معارف در تفسیر، انسان شناختی وتنوع تفاسیر در گونه ها، اختلاف فرق و مذاهب در تفسیر و رویکردهای جدید تفسیری شامل تفسیر اجتماعی، تفسیر تاریخی، تفسیر با هدف افزایش دانش نظری در زمینه قواعد تفسیر.

شرکت در این دوره برای دانشجویان و پژوهشگران مطالعات قرآنی مفید و برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی بلامانع است.

مدت زمان دوره ۱۸ ساعت ( ۱۲ جلسه ۵/۱ ساعته ) ۱۲ روز و زمان برگزاری آن روزهای دوشنبه، ساعت ۱۰ تا ۱۱.۳۰ است. این درسگفتار از ۱۶ بهمن آغاز می شود و هزینه ثبت نام آن ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال است.

هزینه برای طلاب و دانشجویان، اعضا انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، همکاران و ثبت نام کنندگان گروهی ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال است.

به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر داده خواهد شد که ارزش علمی و اداری دارد. این گواهینامه قابل ترجمه و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.