چادر سرپناه مردم زلزله زده کوهبنان در شب های سرد زمستان

محمدرضا مهدلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر در شهرستان کوهبنان برف نمی بارد و تدابیر لازم در روزهای برفی برای مناطق زلزله زده کوهبنان دیده شده است، اظهار داشت: در حال حاضر هوای مناطق زلزله زده کوهبنان بسیار سرد است.

وی با عنوان اینکه هنوز مردم کوهبنان در چادر شب خود را به سر می برند، تصریح داشت: از شب گذشته در مناطق زلزله زده کوهبنان پلاستیک برای پوشاندن چادرهای مردم توسط اکیپ های مختلف توزیع شده است.

فرماندار کوهبنان اضافه داشت: اگر هوای کوهبنان گرم باشد مردم با وسایل گرمایشی که دارند چادرهای خود را گرم می کنند ولی وقتی دمای هوا به زیر صفر درجه می رسید گرم کردن چادرها دشوار است.

وی با اشاره به اینکه چراغ نفتی و برقی در بین مردم توزیع شده است، اذعان داشت: محل هایی از همان روزهای ابتدایی زلزله برای مردم زلزله زده کوهبنان آماده شده است ولی مردم به دلیل اینکه می خواهند در اطراف منازل خود باشند و از منازل خود نگهبانی کنند از این محل ها استقبال نمی کنند.