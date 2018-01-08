به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت (مفدا)، نهمین اجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در دولت تدبیر و امید با حضور معاونان فرهنگی و دانشجویی ۶۵ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور برگزار میشود.
در این اجلاس دو روزه، ضمن هماندیشی و تبادل نظر فیمابین شرکتکنندگان، هر یک از نمایندگان ادارات کل معاونت فرهنگی و دانشجویی ضمن ارائه گزارش برنامهها و فعالیتهای مربوطه از ابتدای سال، برنامهها و فعالیتهای پیشنهادی خود را برای درج در برنامه عملیاتی مشترک ستاد و دانشگاهها در سال ۹۷ اعلام میکنند.
در این نشست، دکتر محمدرضا فراهانی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت، ضمن ایراد سخنرانی، نقطه نظرات و سیاستهای فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت را اعلام خواهد کرد.
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