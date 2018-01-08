به گزارش خبرنگار مهر، پنج سالی است که از وعده حسن روحانی رئیس جمهور برای برگزاری جلسه با صادرکنندگان و حل مشکلات صادراتی می گذرد و حتی به اندازه عمر یک دولت، از این وعده گذشت تا بالاخره روحانی حاضر شد صادرکنندگان را ببیند.

دیروز حسن روحانی رئیس جمهور با جمعی از وزرای خود از جمله محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، تعدادی از صادرکنندگان را در نهاد ریاست جمهوری به حضور پذیرفت و ظاهرا قرار بود از وضعیت صادرات و برنامه های دولتش برای حمایت از صادرات غیرنفتی و ارزآفرینی آن سخن بگوید و مشکلات صادرکنندگان را بشنود.

او البته دستوراتی را هم خطاب به برخی از وزرا صادر کرد و خواستار توجه هر چه بیشتر به حوزه صادرات شد، اما در این میان بسیاری از صادرکنندگان و تشکل های بزرگ صادراتی که توقع داشتند در این جلسه حضور داشته باشند، اکنون گلایه مند هستند که چرا تنها صادرکنندگان پتروشیمی در این جلسه حضور داشته و حتی روسای اتاق بازرگانی تهران و ایران هم در این جلسه حضور نداشته و از برگزاری آن بی اطلاع بوده اند.

رئیس جمهور در جلسه با صادرکنندگان چه گفت؟

حسن روحانی اعلام کرد: تلاش صادرکنندگان غیرنفتی برای ایجاد تنوع و اعتماد به محصولات صادراتی ایران، اقدامی ضروری و ارزشمند و درخور تحسین است؛ اگرچه در این میان نباید به خطرات صادرات تک محصولی برای اقتصاد کشور نیز بی‌توجه بود؛ به خصوص اینکه بی تردید ایجاد تنوع در محصولات غیرنفتی صادراتی، آسیب پذیری اقتصاد کشور را بیش از پیش کاهش می دهد.

وی، دستیابی به بازارهای صادراتی و در عین حال حفظ این بازارها را موضوعی بسیار مهم در افزایش تولید و صادرات کشور و در نتیجه اشتغالزایی برشمرد و افزود: سرعت عمل در دستیابی به بازارهای صادرات و توجه دقیق به سلامت و کیفیت کالاهای تولیدی با هدف حفظ بازار صادراتی بسیار مهم است چرا که اگر این سرمایه اعتماد بازارهای صادراتی به یک برند و محصول تولیدی تضعیف شود، جبران آن بسیار دشوار خواهد بود.

رئیس جمهور تصریح کرد: در صادرات یک محصول آنچه بسیار مهم است توجه ویژه به خواست مصرف کننده و حفظ اعتماد او به کالاهای تولیدی است. اینکه کالایی با برند ایرانی مورد اعتماد جهانیان باشد ، افتخاری برای همه ما است و این خود می تواند تبلیغی ارزشمند برای کشور و به مفهوم تعهد به اخلاق و ایمان تولید کننده ما ‌می‌باشد.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، جستجوی راههای صرفه جویی در منابع بویژه آب، کاهش هزینه ها و ایجاد اعتماد به سرمایه گذاری را امری مهم برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان برشمرد.

رئیس جمهور در این جلسه همچنین به وزرای «صنعت، معدن و تجارت» و «اقتصادی و دارایی» و رییس بانک مرکزی دستور داد تدابیری اتخاذ کنند تا با هدف کاهش هزینه ها ، صادرکنندگان محصولات تولیدی در بخش های دولتی و خصوصی بتوانند به طور مستقیم و بی واسطه تولیدات را به کشورهای هدف ، صادر و ارز مربوطه را دریافت کنند.

روحانی همچنین خواستار شناسایی و بررسی طرحهای اشتغال زای تولیدکنندگان و صادرکنندگان معتبر غیرنفتی و ارایه سریع‌تر تسهیلات از منابع نظام بانکی و یا در صورت لزوم منابع ارزی صندوق توسعه ملی در این جهت شد.

فعالان اقتصادی بی‌اطلاع؛ خواص خصولتی در جلسه

تماس‌های متعدد خبرنگار مهر با صادرکنندگان و اعضای اتاق بازرگانی تهران و ایران حکایت از آن دارد که در برگزاری این جلسه، هیچ یک از صادرکنندگان صاحب نام و یا اتاق ایران به عنوان تشکل‌های اقتصادی در این جلسه حضور نداشته و بیشتر، خصولتی‌ها، عصر دیروز میهمان رئیس جمهور بوده اند.

در این میان البته بسیاری از صادرکنندگان تصورشان بر این است که تنها صادرات پتروشیمی برای دولت جذابیت دارد و به همین دلیل صادرکنندگان پتروشیمی فراخوان شده اند و بسیاری از صادرکنندگان کالاهای ارزآور ایران که اتفاقا به دلیل سیاست های دولت با مشکل صادرات مواجه هستند نیز در این جلسه حضور نداشتند.

این در شرایطی است که غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران چندی پیش خودش، از برگزاری این جلسه خبر داده بود؛ اما آنطور که از خبرها برمی‌آید، خود وی نیز به این جلسه دعوت نشده است.

تقاضای دیدار بی‌واسطه با رئیس جمهور را داریم

حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز بی‌اطلاعی از برگزاری چنین جلسه‌ای میان صادرکنندگان و رئیس جمهور گفت: اتاق ایران بارها و بارها تقاضای دیدار بی واسطه فعالان اقتصادی با رئیس جمهور را داشته است که این موضوع هنوز محقق نشده است.

البته مسعود کرباسیان وزیرامور اقتصادی و دارایی نیز چندی پیش در جلسه ای که با جمع بزرگتری از صادرکنندگان داشت، تنها به دنبال این بود که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات پتروشیمی را به دولت تحویل دهند که تاکنون چنین موضوعی هم محقق نشده است.

تمام اینها در شرایطی است که به نظر می رسد دولت اکنون با برگزاری چنین جلساتی نه تنها به دنبال این نیست که مشکلات حوزه صادرات را برطرف کند، بلکه فقط به دنبال ارزهای صادراتی صادرکنندگان است؛ چرا که اکنون اوضاع صادرات بهتر نشده و هنوز هم کالاهای باارزش افزوده بالا صادرات پایینی دارند.