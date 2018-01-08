توسعه صنعت هوایی خراسان جنوبی نیازمند حمایت بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلامی صبح دوشنبه در کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی بیان کرد: باید شرایط حضور سرمایه گذاران را فراهم کنیم.

وی با بیان انکه برقراری پروازها نقش بسزایی در جذب سرمایه گذار دارد، افزود: به طور کلی فرودگاه محلی برای توسعه پایدار برای هر استان است.

سلامی خواستار حمایت بخش خصوصی در راستای رونق صنعت هوایی شد و افزود: همچنین حمل و نقل هوایی نیازمند حمایت مردم و مسئولان است.

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی با اشاره به پرواز بیرجند- زاهدان بیان کرد: در حال حاضر رکورد این پروازد با ۳۶ مسافر است.

وی ادامه داد: علی رغم تلاش ما برای ماندگاری و برقراری این پرواز، ممکن است پرواز بیرجند- زاهدان را از دست بدهیم.

سلامی با بیان اینکه متاسفانه میان ایرلاین ها در خراسان جنوبی رقابتی وجود ندارد، افزود: باید شرایط را به گونه ای مهیا کنیم تا شاهر از دادن پروازهایی مانند بیرجند- کیش نباشیم.