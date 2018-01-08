برنامه توسعه عمرانی و اجرایی ۴ سال آینده اسلامشهر تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه هفتمین سفر شهرستانی خود، به اسلامشهر در جمع خبرنگاران گفت: در اسلامشهر ۴ کارگروه تشکیل می شود، که ۲ کارگروه صبح و ۲ کارگروه هم بعد از ظهر خواهد بود، در کارگروه های صبح مباحث عمرانی و برنامه ریزی اسلامشهر بررسی شد.

وی افزود: کارگروه های بعد از ظهر بیشتر اقتصادی است و مدیران شهرستان نیز مباحث خود را مطرح می کنند و نهایتا تصمیماتی گرفته شده و برنامه ۴ ساله شهرستان اسلامشهر تا پایان برنامه ششم تهیه می شود، تا کمبودهای این شهرستان جبران شده و به سطح مطلوب برسد.

استاندار تهران از ملاقات عمومی با مردم در مسجد اسلامشهر خبر داد و گفت: جلسه ای با شوراهای اسلامی شهر و روستاهی اسلامشهر نیز خواهیم داشت و مباحث توسعه شهری و روستایی مطرح می شود و پس از آن نیز جلسه ای با نخبگان دانشگاهی، اقتصادی و اجرایی اسلامشهر خواهیم داشت تا از زبان آن ها نیز در جریان مشکلات و کمبودهای شهرستان قرار بگیریم.

وی در خصوص انتخاب شهرداران شهرهای چهاردانگه و اسلامشهر، نیز اضافه کرد: انتخاب شهردار مراحلی دارد، که باید طی شود و باید منتظر ماند تا طبق روال قانونی کارها انجام شود.