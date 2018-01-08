کشاورزان استان باید بسوی کشاورزی مشارکتی گام بردارند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، علی باقرزاده بیان داشت: اگر کشاورزان در قالب تشکل های کشاورزی و تعاونی ها فعالیت کنند ارائه خدماتی همچون دادن تسهیلات ، پیگیری مشکلات و صادرات محصولات با روند بهتری انجام خواهد شد.

باقر زاده،افزود: یکی از مهمترین برنامه های سازمان جهاد کشاورزی، تقویت تعاونی های تولید و تشکل های کشاورزی با هدف افزایش رونق اقتصادی در بخش کشاورزی و رفع مشکلات بهره برداران می باشد.

وی خاطرنشان کرد: در استان ۱۴۰ تشکل با ۱۲۴ هزار نفر عضو وجود دارد که اگر سهم آورده آنها مدیریت شود می تواند در توسعه کشاورزی نقش مهمی داشته باشد.

باقرزاده با تاکید بر اهمیت آب در بخش کشاورزی اظهار داشت : سازمان جهاد کشاورزی زیر بار کاهش چاههای کشاورزی نخواهد رفت، اما با بهره گیری از تکنولوژی و استفاده از سیستم های آبیاری نوین، بهره وری آب را در این بخش ارتقاء خواهیم داد.

این مقام مسئول تصریح کرد : باید به این نکته توجه داشت که علاوه بر نصب کنتورهای حجمی و سیستم آبیاری نوین باید شیوه استفاده آن را به کشاورزان آموخت.

در ادامه این نشست، رئیس خانه کشاورز استان گفت : یکی از ضرورت های بخش کشاورزی، ارتقاء ارتباط بهره برداران و مسئولین خانه کشاورز با مسولین سازمان جهاد کشاورزی برای بهبود کیفیت و کمیت محصولات تولیدی می باشد.

ابوطالب جوادی افزود : مدیریت منابع آب و خاک ، جلوگیری از فروش نهال های غیر مجاز در استان توسط افراد سودجو، رفع مشکلات تسهیلات بانکی ، مهار رودخانه های استان با هدف تغذیه دشت ها ، توسعه صنعت شتر داری و احیاء مجدد مراکز تحقیقاتی در شهرستان ها، از مهمترین خواسته های کشاورزان استان می باشد.

لازم به ذکر است در این نشست نمایندگان کشاورزان شهرستان های رودان ، حاجی آباد و بندرعباس نیز پیشنهادات و مشکلات خود را مطرح کردند.