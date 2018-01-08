دشمن از کد دادن ما در حوزه اقتصاد برای ضربه زدن استفاده کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ابوتراب بهرامی در مراسم معارفه جانشین پلیس تهران که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به اتفاقات اخیر که در برخی مناطق به آشوب کشیده شد، اظهار کرد: باید توجه داشت که مردم مشکلات فراوان مالی و اقتصادی دارند و بیکاری مشکل دیگری است که مردم با آن دست به گریبان هستند؛ از سوی دیگر موسسات مالی به اموال مردم خیانت کردند و تمام این موارد گرفتاری‌های بسیاری را برای مردم ایجاد کرد.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم افزود: متاسفانه باید گفت بعضی از مسئولان به وظیفه خود برای حل مشکل مردم عمل نمی‌کنند و این در شرایطی است که مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد مقاومتی معرفی کردند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا و نماینده ولی فقیه در نیروی انتظامی اضافه کرد: وقتی به دشمن کد می‌دهیم که در اقتصاد مشکل داریم، دشمن از همین نقطه به ما ضربه می‌زند.

بهرامی با تاکید بر اینکه انتظار بیشتری از مسئولین برای حل مشکل مردم وجود دارد، گفت: مسئولان باید با همه وجود و همه ظرفیت‌ها برای رفع مشکل فقرا و مستمندان و جوان‌های کشور تلاش کنند چرا که امام بزرگوار فرمودند مردم ولی‌نعمت‌های ما هستند و طبیعی است که رئیس‌جمهور، وزرا و همه مدیران کشور باید خودشان وقف مردم کنند.

وی با اشاره به رخنه دشمن به اعتراض‌های به حق مردم و اعلام مطالبات مردمی در این وقایع گفت: مساله مهمی که در این ایام اتفاق افتاد آن است که دشمنان در صف معترضین رخنه کردند و نه تنها شبکه‌های ماهواره‌ای آنها بلکه ترامپ دیوانه و بن سلمان جوان خام ذوق‌زده شده و تصور کردند روزنه امیدی برایشان باز شده است و سعی کردند با تحریک عوامل خود آنها را از سوراخ بیرون بکشند و با عقده‌گشایی به صف معترضان رخنه کردند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا افزود: اما در این شرایط مردم شریف و انقلابی ما که صدها هزار شهید، جانباز و آزاده تقدیم انقلاب و اسلام کرده‌اند با دیدن این صحنه‌ها متوجه شدند پشت این اغتشاشات و شعارهای هنجارشکنانه اسرائیل، آمریکا و آل سعود قرار دارند و با بصیرت و هوشمندی خط خودشان را از این آشوبگران جدا کردند.

بهرامی با تاکید بر اینکه این وقایع با فتنه ۸۸ تفاوت‌هایی داشت گفت: دشمنان برای این فتنه جدید خواب‌های دیده بودند و این در حالی است که مقام معظم رهبری سال ۸۸ هم فرمودند که ما باید آماده باشیم چرا که دشمن دست از فتنه‌انگیزی‌های جدید بر نخواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه بصیرت در مصون ماندن از فتنه‌ها نقش موثری دارد گفت: نیروی انتظامی که دائما در حال مقابله با فتنه‌هاست باید بیش از دیگر نیروها بر بصیرت تکینه کند و حتی سربازان این نیرو نیز باید بصیرت کافی برای شناسایی فتنه‌ها و مقابله با آنها را داشته باشند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا در پایان با تاکید بر نقش ولایت‌مداری در حفظ کشور خاطرنشان کرد: تجربه ۴ دهه اخیر به خوبی نشان می‌دهد که پیروی از ولایت تا چه اندازه در خنثی کردن فتنه‌ها موثر بوده و دشمن در جنگ نرم خود امید، و اعتماد به نفس مردم ما را نشانه گرفته است. که با ولایت مداری و بصیرت می‌توان بر این فتنه‌ها غلبه کرد.