واکنش نخست وزیر ژاپن به مذاکرات ۲ کُره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کیودو، «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن ضمن استقبال از برپایی نشست مسئولان ۲ کُره خاطرنشان کرد که انجام ملاقات و گفتگو به صورت نمادین و با هدف به نمایش گذاشتن «یک ژست خوب» نمی تواند کارایی داشته باشد و به اتلاف وقت تلقی خواهد شد.

آبه خاطر نشان کرد: بازیهای المپیک فرصتی برای بزرگداشت صلح است و من امیداوارم شاهد تغییرات مثبت و واقعی باشم.

نخست وزیر ژاپن در عین حال تاکید کرد که باید برای ملزم کردن کره شمالی به تغییر سیاست های خود حداکثر فشار را به پیونگ یانگ وارد کرد.

وی در ادامه ضمن یادآوری این نکته که کره شمالی در گذشته بارها توافق بر سر توقف برنامه هسته ای و موشکی خود را نقض کرده است، تصریح کرد: مذاکره تنها با هدف گفتگو کردن ثمره ای نخواهد داشت.

آبه همچنین خواستار آن شد که در مذاکرات دو کره، دیدگاه های نزدیک و هماهنگ شده میان ژاپن، کره جنوبی و آمریکا نیز مورد لحاظ واقع شود.

در همین رابطه صبح امروز اعلام شد که سئول به دنبال راهی است تا در مذاکراتی که فردا سه‌شنبه با پیونگ‌یانگ دارد، مقوله دیدار اعضای خانواده‌هایی که بعد از پایان جنگ شبه‌جزیره کره پشت مرزهای ۲ کشور گرفتار شده‌اند را نیز بگنجاند.

گفتنی است طرفین، هفته گذشته برای انجام مذاکره پیرامون اعزام هیأت ورزشی پیونگ‌یانگ به بازی‌های المپیک زمستانی کره جنوبی توافق کردند و قرار است این تصمیم فردا سه‌شنبه در دهکده مرزی «پانمونجوم» عملی شود.

این درحالی است که «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی دیروز یکشنبه اعلام کرد: شرایط باید در راستای عادی کردن روابط با کره جنوبی شکل داده شود.

وی در این‌باره گفت: زمان آن رسیده که تلاش‌های مردم کره به سوی پایان دادن به تنش‌ها در شبه جزیره پیش برود. تنها نباید به دنبال عادی سازی روابط میان ۲ کره بود بلکه باید میان ملت‌ها آشتی ایجاد کرد.

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که گفتگوها میان کره شمالی و جنوبی فراتر از موضوع المپیک برود.