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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۱۵

مدیر کل صدا وسیما سیستان وبلوچستان:

سیستان و بلوچستان ظرفیت بسیار خوبی در زمینه ساخت انیمیشن دارد

سیستان و بلوچستان ظرفیت بسیار خوبی در زمینه ساخت انیمیشن دارد

زاهدان - مدیرکل صدا و سیما مرکز سیستان وبلوچستان گفت: پتانسیل ها و ظرفیت های بسیاری در زمینه ساخت انیمیشن در استان وجود دارد.

محمود دولت کردستانی درگفت و گو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: اولین خواستگاه انیمیشن در جهان به جهت جام کشف شده انیمیشن در شهر سوخته، منطقه سیستان است.

وی افزود: سیستان و بلوچستان در زمینه ساخت انیمیشن با استاندارد های بین المللی تنها یک قدم فاصله دارد که تحقق  این هدف همت و حمایت جدی مسئولان فرهنگی در این زمینه را می‌طلبد.

مدیرکل صدا و سیما مرکز سیستان وبلوچستان با اشاره اینکه یک گروه ۱۵ نفره در زمینه ساخت انیمیشن در استان مشغول به فعالیت هستند، ادامه داد: انیمیشن لنج‌های چابهار نیز در این هفته رونمایی شد که داستان آن در خصوص تعدادی لنج در بندر چابهار است که در کنار هم زندگی می کنند.

وی افزود: در این انیمیشن فرهنگ و پیشینه تمدنی سیستان و بلوچستان نیز به نمایش گذاشته شده است.

کردستانی خاطرنشان کرد: قسمت نخست انیمیشن لنج‌های چابهار توانسته مخاطب زیادی را جذب کند که امیدواریم قسمت دوم این مجموعه نیز در سطح بین المللی مطرح شود.

وی با بیان اینکه مرکز صدا و سیمای سیستان و بلوچستان در مرداد ماه امسال در بخش انیمیشن موفق به کسب رتبه نخست شد، تصریح کرد: سیستان و بلوچستان ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه ساخت انیمیشن دارد که قطعا برای پیشرفت بیشتر نیاز به حمایت‌های ویژه‌ مسئولان و مدیران به گروه انیمیشن ساز استان است.

کد مطلب 4194193

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