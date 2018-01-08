۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۲۳

رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد خبرداد:

راهیابی دونده گنابادی به مسابقات آسیایی

گناباد- رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد از راهیابی دونده رشته صحرانوردی این شهرستان به مسابقات آسیایی خبرداد.

محمدعلی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو صحرانوردی یکی از انواع دو استقامت در رشتۀ ورزشی دو و میدانی است که در فضای آزاد و برروی عوارض طبیعی زمین برگزار می‌شود.

وی افزود: این رشته ورزشی معمولا در مسافت های ۱۲ کیلومتری برگزار می شود که دونده گنابادی در مسابقات کشوری مقاوم اول را کسب و به تیم ملی راه یافته است.

رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد گفت: آقای امیر حسین صفری ۱۸ ساله در مسابقات جوانان استان خراسان نیز حائز رتبه اول در رشته صحرانوردی شده و به مسابقات آسیایی این رشته که در کشور چین برگزار می شود راه یافته است.

