به گزارش خبرنگار مهر، سینما ایران با توجه به وسعت و مکان یکی از بهترین سینماهای اصفهان محسوب می‌شود که از چند سال پیش به بهانه عدم فروش خوب تعطیل شده است.

این سینما همانند دیگر سینماهای بنیاد شهید مطابق دستور رهبر معظم انقلاب باید به حوزه هنری واگذار شود اما به شکل غیرقانونی به نهاد دیگری واگذار شده است.

با توجه به اینکه مراحل واگذاری این سینما به حوزه هنری مراحل نهایی را طی می کند، حوزه هنری برنامه‌ریزی برای بازسازی این سینما را نیز در دستور کار قرار داده است اما به نظر می‌رسد افرادی سودجو به دلیل خرابه جلوه دادن این سینما و امید به تغییر کاربری آن امروز دست به تخریب بخش‌هایی از این سینما زدند.

قرارداد واگذاری سینما ایران صوری و غیر قانونی است

سید مصطفی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر که از صبح امروز افرادی مدعی فرهنگ اقدام به تخریب سینما ایران کردند، اظهار داشت: این سینما که در خیابان چهارباغ عباسی و روبروی پردیس سینمایی اصفهان قرار دارد از جمله سینماهایی است که با دستور رهبر معظم انقلاب باید به حوزه هنری واگذار شود.

وی افزود: با توجه به اینکه این سینما پس از دستور رهبری از سوی بنیاد شهید به بانک دی واگذار شده است قرارداد مذکور نیز صوری و غیرقانونی است.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان با بیان اینکه در چند روز گذشته بار دیگر نامه‌ای از دفتر رهبر معظم انقلاب با موضوعی مبنی بر واگذاری این سینما به حوزه هنری و عدم تخریب آن به مسئولان استان ابلاغ شده است، ابراز داشت: بر این اساس تخریب این سینما غیرقانونی است اما افرادی که خود را نماینده بانک دی معرفی می‌کنند این دستور غیرفرهنگی را صادر کردند.

واگذاری سینما ایران به حوزه هنری مراحل آخر قانونی را طی می کند

وی با بیان اینکه واگذاری این سینما به حوزه هنری مراحل آخر قانونی را طی می کرده است، ادامه داد: از اداره ارشاد به عنوان متولی فرهنگی استان گلایه داریم.

حسینی تاکید کرد: خوشبختانه با پیگیری حوزه هنری، شهردار اصفهان دستور توقف این تخریب را صادر کرده است.

گفتنی است دو سال پیش نیز سینما ایران توسط نهاد مذکور به شکل شبانه در خطر تخریب قرار گرفته بود که با رسانه‌ای شدن موضوع و تلاش مسئولان استان از این امر جلوگیری شد.