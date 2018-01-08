خودداری دولت از پرداخت حق بیمه رانندگان/ استهلاک کامیون ها بالاست

داوود محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات رانندگان ناوگان حمل و نقل باری سنگین (کامیون) درباره اقتصادی نبودن حمل و نقل عمومی بار اظهار داشت: یکی از دغدغه های رانندگان کامیون ها، بیمه آنهاست که از محل بند ب ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه ها، ۱۳.۵ درصد از ۲۷ درصد سهم راننده ها را دولت باید پرداخت کند. در این خصوص اخیرا اعلام شده است که امکان اجرای این قانون وجود ندارد. اگر اینطور است، دولت باید برای این مشکل فکری کند و اجرای آن را در اولویت قرار دهد.

وی درباره قیمت سوخت تأکید کرد: باید بین حمل و نقل عمومی و خصوصی تفکیک قائل شویم و رانندگانی که در عرصه حمل و نقل عمومی فعالیت دارند باید از تسهیلات بیشتری برخوردار شوند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عمر ناوگان حمل و نقل باری ما بالاست، ادامه داد: در حال حاضر میانگین عمر ناوگان کامیون باری کشور ۱۵.۱ سال، اتوبوس ها بالای ۱۰ سال، ناوگان مینی بوسرانی بیش از ۲۴ سال و عمر وانت بارها ۸ سال است که نشان می دهد استهلاک بالایی داشته و علاوه بر آلایندگی محیط زیست، باعت افزایش مصرف سوخت و غیر اقتصادی بودن حمل و نقل می شود.

نماینده مردم قزوین در مجلس تصریح کرد: برای حل این مشکلات باید با استفاده از بند «گ» تبصره ۱۳ قانون بودجه امسال (درآمدهای حاصل از صرفه جویی در مصرف سوخت) با اقداماتی همچون اعطای تسهیلات ارزان قیمت به نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای بار، قدم هایی در این رابطه برداشته شود.

وی با تأکید بر اینکه میزان عملکرد حمل و نقل عمومی بار در کشور ضعیف است تصریح کرد: به عنوان مثال کامیون های ایرانی در سال تنها ۷۰ سفر به طور میانگین سفارش حمل بار دارند که سبب شده تردد کامیون ها اقتصادی نباشد این در حالی است که میانگین تردد کامیون در جاده های اتحادیه اروپا، ۲۵۰ سفر در سال است که ما با این رقم فاصله زیادی داریم.