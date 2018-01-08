ترکیه وبگاه دیده بان حقوق بشر وابسته به معارضان سوری را فیلتر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، پایگاه سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه وابسته به معارضان این کشور اعلام کرد که ترکیه وبگاه آنان را فیلتر کرده است.

بر اساس این خبر دیدبان حقوق بشر سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرده که این پایگاه در شمال سوریه و ترکیه به وسیله آنکارا فیلتر شده است و دنبال کننده های آن از امکان پیگیری اخبار و گزارش های این پایگاه محروم شده اند.

این پایگاه که از بدو تأسیس به وسیله دولت سوریه هم فیلتر شده بود عموما اخبار مربوط به معارضان سوری را پوشش می داد و حالا ترکیه که خود زمانی از معارضان سوری حمایت می کرد این پایگاه خبری وابسته به معارضان را فیلتر کرده است.

دیدبان حقوق بشر سوریه ضمن ابراز تعجب از این اقدام مدعی شده است که فیلتر وبگاه آنها به وسیله ترکیه نقض آزادی بیان و حقوق مدنی است و با ماده ۱۸ و ۱۹ پیمان جهانی حقوق بشر در تضاد است.