آغاز عملیات اجرایی مترو اسلامشهر/پیشرفت ۵۶ درصدی بیمارستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی ظهر دوشنبه در جریان هفتمین سفر شهرستانی خود به اسلامشهر، در جمع مردم این شهرستان در مسجد المهدی(عج) گفت: امروز از نزدیک در جریان فعالیت های انجام شده، توفیقات، کمبودها و کسری های اسلامشهر قرار گرفته و برای رفع آن ها تصمیم سازی خواهیم کرد.

ظرف ۱۵ روز زمین برای احداث شهرک صنعتی اسلامشهر مشخص می شود

وی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک شورای برنامه ریزی استان تهران با کمیته برنامه ریزی اسلامشهر افزود: در اسلامشهر ۴ کارگروه تشکیل می شود، که ۲ کارگروه صبح و ۲ کارگروه هم بعد از ظهر خواهد بود، در کارگروه های صبح مباحث عمرانی و برنامه ریزی اسلامشهر بررسی شد.

استاندار تهران از آغاز عملیات اجرایی مترو اسلامشهر خبر داد و گفت: در این مسیر از ایستگاه مترو فرودگاه امام(ره) استفاده خواهد شد و علاوه بر آن از خط راه آهنی که اجرا خواهد شد، به صورت رفت و برگشت اجرا می شود، اعتبارات مترو در سفر رییس جمهور مصوب شده است.

استاندار تهران از بررسی و تصمیم گیری برای حل مشکل آب اسلامشهر خبر داد و اضافه کرد: قرار شد، ظرف ۱۵ روز زمین برای احداث شهرک صنعتی اسلامشهر مشخص شود و لکه های صنعتی اسلامشهر نیز سامان دهی شود.

پیشرفت ۵۶ درصدی بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی اسلامشهر

وی در ارتباط با ایجاد انبار کانتینری کشور در اسلامشهر اظهار داشت: مجموعه کنار راه آهن به این کار اختصاص داده می شود و موانع سر راه برداشته شود، این امر اشتغال بسیار خوبی در شهرستان ایجاد خواهد کرد.

مقیمی پیشرفت احداث بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی اسلامشهر را ۵۶ درصد عنوان کرد و گفت: مباحث کمبود مدارس و کلاس های درس و فضاهای ورزشی نیز مطرح و تصمیماتی برای رفع آن ها اتخاذ شد.

نماینده عالی دولت در استان تهران به دستور رییس جمهور مبنی بر افزایش جلسات با مردم و شنیدن انتقادات آن ها اشاره کرد و گفت: رعایت حقوق شهروندی وظیفه مسئولین است، باید پیشنهادات و انتقادات شخصی و عمومی مردم را شنید و برای حل آن اقدام کرد.