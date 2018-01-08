جشن های دهه فجر در ۱۱۱۳ کانون فرهنگی مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فوقی پیش ازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: کمیته مساجد دهه فجر انقلاب اسلامی به منظور تبیین نقش مساجد ایران و جهان اسلام در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی، فراهم سازی زمینه حضور و مشارکت هر چه بیشتر نمازگزاران در امر برنامه ریزی و برگزاری مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و آیین های گرامیداشت ایام الله دهه فجر و آشنایی با دستاوردهای انقلاب اسلامی، تشکیل شد.

این مسئول افزود: برنامه های مختلفی را کمیته مساجد ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی مازندران، تدارک دیده است که آذین بندی هزار و ۱۱۳ کانون فرهنگی و هنری مساجد استان به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر، جشن ورود امام به میهن و آغاز جشن های دهه مبارک فجر در هزار و ۱۱۳ کانون فرهنگی و هنری در سطح ۴۴۱ شهر و ۷۰۲ روستای استان، برگزاری جشنواره و مسابقات فرهنگی هنری در کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان از قبیل مسابقات مقاله نویسی، خوشنویسی، نقاشی ویژه کودکان، برگزاری مسابقات سرودهای انقلابی در مساجد استان، برگزاری مسابقات کتابخوانی در ۲۸۶ کتابخانه کانون های مساجد استان، اجرای همایش های کاهش آسیب های اجتماعی در کانون های استان با حضور اساتید این حوزه با محوریت شناخت و پیشگیری آسیب های اجتماعی از جمله این برنامه ها است.

وی اظهار کرد: برگزاری همایش خانواده و انقلاب ویژه بانوان کانون های فرهنگی و هنری مساجد در ۸۰۳ کانون فرهنگی هنری مساجد استان، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب و توانمندی های بانوان در کانون های مساجد استان، غبارروبی و گلباران مزار شهدا با حضور اعضا کانون های فرهنگی و هنری مساجد و ائمه جماعات مساجد، برگزاری یادواره شهدا با محوریت شهدای مدافع حرم و گرامیداشت شهدای انقلاب و دفاع مقدس در هزار و ۱۱۳ کانون فرهنگی و هنری مساجد استان، اکران فیلم های جشنواره مردمی عمار در کانون های مساجد در ایام دهه فجر، برگزاری مسابقات قرآنی در رشته های (قرائت، ترتیل ومفاهیم قرآن و نهج البلاغه) در ایام دهه فجر در کانون های مساجد دیار علویان، برگزاری همایش سبک زندگی دینی در کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان با حضور اعضای کانون های مساجد استان از دیگر برنامه ها به شمار می آیند.

فوقی، برگزاری مسابقات ورزشی (والیبال، پینگ پونگ، فوتبال، شطرنج) ویژه جوانان و نوجوانان کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان با عنوان جام فجر مساجد، اجرای طرح تلاوت نور در دو هزارر و ۵۲۶ مسجد استان و اهدای ثواب تلاوت به روح مقدس امام خمینی(رحمت الله علیه) و شهدای ایران اسلامی(هرشب تلاوت یک صفحه از قرآن کریم)، برگزاری همایش اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال در کانون های مساجد و تاکید بر خرید کالای ایرانی را از برنامه های دیگر کمیته مساجد ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان مازندران، اعلام کرد.

وی، برگزاری شب شعر انقلاب اسلامی در کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان با حضور شاعران جوان عضو این کانون ها، برگزاری «شب خاطره » در کانون های مساجداستان و روایت خاطرات از پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، دیدار با خانواده ایثارگران و جانبازان با حضور ائمه جماعات، هیئت امنا، مدیران و اعضای کانون های مساجد دیار علویان، برگزاری نشست های بصیرتی ویژه جوانان و نوجوانان مساجد استان با موضوع ولایت و رهبری در سطح هزار و ۱۱۳ کانون فرهنگی هنری مساجد استان، برگزاری جشن پیروزی انقلاب اسلامی و سردادن ندای الله اکبر در هزار و ۱۱۳ کانون فرهنگی و هنری مساجد استان و حضور ائمه جماعات، مدیران، کتابداران، رابطین خواهر و اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان مازندران در راهپیمایی ۲۲ بهمن را از برنامه های دیگر کمیته مساجد ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان مازندران، برشمرد.