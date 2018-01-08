انشعابات آب شرب فضای سبز شهر کرمان ۷۰ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان سیف الهی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار شهردار کرمان از سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرمان به افزایش سرانه‌ فضای سبز از ۱۲ مترمربع به ۱۸ مترمربع از سال ۹۰ تا ۹۶ اشاره کرد و گفت: طی این سال‌ها مساحت فضای سبز کرمان از ۶۰۰ هکتار به ۹۵۰ هکتار رسیده است.

سیف‌الهی افزود: تولیدات گلخانه‌های سازمان پارک‌های شهرداری کرمان نیز از سال ۹۰ تا ۹۴ دو برابر شده است.

وی با بیان اینکه انشعابات آب شرب فضای سبز شهر کرمان را ۷۰ درصد کاهش داده‌ایم، گفت: طی چهار سال آینده می‌توانیم کاهش استفاده از آب شرب در پارک‌ها و فضای سبز شهر کرمان را به ۹۸ درصد برسانیم.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرمان افزود: آبیاری تمام پارک‌های شهر کرمان نیز به سیستم تحت فشار و بارانی تجهیز شده است.

سیف‌الهی در عین حال پایین آمدن کیفیت آب شهر کرمان را یک تهدید برای بوستان‌ها و فضای سبز این شهر دانست و گفت: در این راستا سعی کردیم از گونه‌های گیاهی مقاوم و پایدار استفاده کنیم که مصرف آب کمتری دارند.

وی درباره‌ آموزش شهروندان نیز گفت: هشت هزار نفر از بچه‌های مهدهای کودک و ۳۰۰ نفر از شهروندان، آموزش‌های مربوط به کاشت گل‌وگیاه را فرا گرفته‌اند.

کار کارشناسی دقیق برای جایگزینی درختان نارون انجام گیرد

شهردار کرمان نیز در این بازدید، از پردیسان قائم و پارک جنگلی شهید باهنر، به‌عنوان فرصت‌های سازمان پارک‌های شهرداری کرمان نام برد و بر طراحی کارشناسی برای این دو مجموعه تأکید کرد.

عالم‌زاده با تأکید بر اینکه جایگاه سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرمان در حوزه‌ تخصصی باید کاملاً مشخص باشد، گفت: وجود یک کارشناس معماریِ آشنا به منظر شهری در کنار مجموعه‌ پارک‌ها و فضای سبز شهرداری ضرورت دارد.

وی افزود: در استفاده از گونه‌های گیاهی و ساخت بوستان‌ها، فقط فضای سبز اهمیت ندارد؛ بلکه معماری منظر شهری هم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

شهردار کرمان ادامه داد: در استفاده از گونه‌های گیاهی، باید سابقه‌ تاریخی، فرهنگی و اجتماعی شهر نیز در نظر گرفته شود.

عالم‌زاده بیان کرد: حتی نورپردازی پارک‌ها باید از همان ابتدا در سازمان پارک‌ها و فضای سبز طراحی شود.

وی مسائل اجتماعی در حوزه‌ فضای سبز را مهم دانست و با اشاره به وضعیت درختان نارون بلوار جمهوری اسلامی گفت: درختان نارون، یکی از موضوعات مهم شهر است که مردم حساسیت زیادی نسبت به آن دارند؛ بنابراین، باید برای جایگزینی درختان نارون، کار کارشناسی دقیق انجام گیرد.

شهردار کرمان از اقدام دیر درخصوص جایگزینی درختان نارون نیز انتقاد و تصریح کرد: عمر درختان نارون معلوم است؛ بنابراین، وقتی که می‌دانیم عمر این درخت حدود ۴۰ سال است، حداقل از ۱۰ سال پیش باید برای جایگزینی گونه‌ای مناسب اقدام می‌شد.