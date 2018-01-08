۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۱۶

مدیرعامل شرکت غله منطقه ۲ کشور خبر داد:

راه اندازی اولین مرکز خرید توافقی برنج در گیلان

ساری - مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ کشور گفت: اولین مرکز خرید توافقی برنج صدری هاشمی در استان گیلان و در انبار مرکزی شرکت بازرگانی دولتی ایران در رشت بازگشایی شد.

محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازگشایی اولین مرکز خرید توافقی برنج درگیلان اظهار داشت: بر اساس دستور العمل صادره از معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و با توجه به دستور وزیر جهاد کشاورزی خرید برنج صدری هاشمی با ۸ درصد شکستگی و با قیمت ۹۱ هزار ریال توسط مرکز خرید افتتاح شده در رشت صورت می پذیرد.

وی افزود: با توجه به دستورالعمل ابلاغ شده خرید صرفا از کشاورزانی که دارای معرفی نامه از سازمان جهاد کشاورزی می باشند انجام خواهد شد.

جعفری تصریح کرد: وجه برنج تحویلی به مرکز خرید از طریق سامانه بانک عامل به حساب کشاورزان دارای معرفی نامه واریز خواهد شد و هیچ برنجی از دلالان و یا اشخاصی که فاقد معرفی نامه از سازمان جهاد کشاورزی باشند خریداری نمی شود.

جعفری خاطر نشان ساخت در صورتی که محموله ای با ارقام مشابه داخلی و یا خارجی اختلاط داشته باشد مرکز خرید از دریافت آن محموله خوددداری خواهد کرد.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ اعلام کرد تا ۱۵ بهمن ماه سالجاری مرکز دایر شده آماده دریافت برنج صدری هاشمی از کشاورزان است.

