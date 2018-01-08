وزارت نیرو ۵ دشت دیگر لرستان را در صف ممنوعیت برداشت آب قرار داد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر مختاری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه صیانت از منابع آب با اشاره به اینکه تاکنون ۷۹.۷ میلی متر بارندگی در استان داشته ایم، اظهار داشت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل (۲۴۵ میلی متر) ۶۷ درصد کاهش را نشان می دهد و نسبت به بارش های بلندمدت ۶۱ درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه آمار نشان می دهد که ما در یک دوره خشکسالی قرار گرفته ایم، تصریح کرد: در ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور، ۳۳۳ محدوده ممنوعه و ممنوعه بحرانی اعلام شده است و در این دشت ها برای برداشت آب و مدیریت آب سطحی دچار مشکل هستیم.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای لرستان با اشاره به اینکه در لرستان هم دو دشت کوهدشت و رومشکان ممنوعه شده و تمدید ممنوعیت برداشت آب از آن ها نیز یک ماه پیش از سوی وزارت نیرو انجام شد، گفت: وزارت نیرو اعلام کرده است که ۵ دشت دیگر لرستان در خرم آباد، ازنا، الیگودرز، دورود و بروجرد نیز در صف دشت ممنوعه شدن هستند.

مختاری خاطرنشان کرد: دشت ممنوعه شدن بحث های توسعه ای استان را تحت الشعاع قرار می دهد.

وی با اشاره به اینکه چالشی که داریم پانزدهیمن مصوبه شورای عالی آب است که خود دولت هم اعتقادی به آن ندارد و آن را اجرا نمی کند، افزود: ۹۲ درصد منابع آب ما در کشاورزی است و سند ملی آب باید به روز باشد که ۳ سال است به روز نشده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای لرستان ادامه داد: آن زمان که سند ملی آب تدوین شده ما در ترسالی بوده ایم و الان در خشکسالی هستیم، لذا این سند به روز نشده برای امروز ما جایگاهی ندارد.

مختاری با بیان اینکه شرکت آب منطقه ای یک دانه تسبیح است، تمام دستگاه ها متولی حوزه آب هستند و باید به کمک ما بیایند، تصریح کرد: در سال های گذشته گفته شده که میزان آب های سطحی در لرستان ۱۲.۵ میلیارد مترمکعب است، الان این میزان به یک چهارم رسیده، آمار و ارقام داده شده گزارشی بوده و روی برگه است.

وی با تاکید بر اینکه امروز ما شاهد کاهش ۸۰ درصدی آب رودخانه ها هستیم و اکثر آنها خشک شده اند، ادامه داد: قرار بوده ۷ میلیارد اعتبار برای اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب بدهند که هنوز ریالی از آن پرداخت نشده است، ما با چه اعتباری کنتور هوشمند بر روی چاه ها نصب کنیم، اگر می خواهیم مشکلات استان حل شود باید ردیف اعتباری اختصاص دهند و مصوبات قانونی را اجرا کنند.