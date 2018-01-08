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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۲۳

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری مازندران:

۴۸ هزار انشعاب فاضلاب شهری در مازندران فروخته شد

۴۸ هزار انشعاب فاضلاب شهری در مازندران فروخته شد

ساری - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری مازندارن از فروش ۴۸ هزار انشعاب فاضلاب به مشترکان شهری در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذاکری ظهر دوشنبه در بازدید استاندار از تصفیه خانه فاضلاب ساری با بیان اینکه در سطح استان ۴۸ هزار انشعاب فاضلاب به مشترکین فروخته شد، گفت: تا کنون نسبت به نصب و جاری سازی بیش از ۲۰۴ هزار نفر از مشترکین اقدام شد.

ذاکری، با اشاره به افزایش جمعیت شناور مازندران در ایام تعطیل، افزود: با این حجم ورود مسافر و گردشگر به استان، اعتبارات استانی جوابگوی نیازهای مردم در بخش آب و فاضلاب نیست.

وی، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه تصفیه خانه فاضلاب ساری در ۴ مدول طراحی شد که مدول اول آن در سال ۱۳۹۱ به بهره برداری رسید، گفت: در مدول اول ۱۰۵ هزار نفر از جمعیت شهر ساری تحت پوشش قرار می‌گیرند.

ذاکری، ادامه داد: مدول دوم این تصفیه خانه با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی درحال ساخت است.

کد مطلب 4194238

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