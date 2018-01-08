امامت جمعه می­ تواند سهم شایانی در ارتقای معنوی جامعه ایفا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رشاد به مناسبت انتصاب حجت الاسلام حاج علی اکبری به ریاست شورای سیاست‌گذاری ائمه­ جمعه پیام تبریکی صادر کرد.

در پیام تبریک آیت‌الله رشاد آمده است: نهاد امامت جمعه می­ تواند با برنامه ­ریزی فراخور، سهم شایان و نمایان ­تری در ارتقای معنوی جامعه، و پیگیری منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی­، تقویت گفتمان انقلاب اسلامی و بصیرت­ بخشی به طبقات اجتماعی ایفاء کند.

متن پیام آیت‌الله رشاد به شرح زیر است:

حضرت مستطاب حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدجواد حاج­علی­اکبری (دامت برکاته)

ریاست مکرم شورای سیاست‌گذاری ائمه­ جمعه

سلام ‌الله علیکم

شولای شرف­نمون اعتماد مقام نیابت عامّه­ی حضرت بقیة‌الله العظمی (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) را بر بالای برومند آن برادر خلیق و خدوم مبارک­باد می‌گویم و از بارگاه بلند باری برایتان سلامت و سعادت و موفقیت مسئلت می­کنم.

امید می‌برم در سایه‌ی الطاف رحمانی و عنایات خاصّه­ی حضرت حجت (عج) و با همدلی و همفکری اعضای فرهیخته­ی آن شورای فاخر، و با تدابیر و تلاش سخته و سنجیده­ی جناب عالی، جایگاه نهاد نورانی امامت جمعه، ارتقاء یافته، نقش کار­ساز و درخور خویش را در تحولات اجتماعی و تعالی فرهنگی جامعه احراز نماید.

این نهاد مقدس که از عوامل رکنی بسط معارف الاهی و ترویج مواریث نبوی (ص) و تعلیم معالم ولوی(س) در بسیط اجتماع است، می­تواند با برنامه­ریزی فراخور، سهم شایان و نمایان­تری در ارتقای معنوی جامعه، پیگیری منویات قدسی رهبر معظم انقلاب اسلامی(دام‌ظله‌الوارف)­ و تقویت گفتمان انقلاب اسلامی و بصیرت­بخشی به طبقات اجتماعی ایفا کند.

فرصت مغتنم داشته، از باب ادب‌گزاری و قدرشناسی، از سوی خود، شورا و مرکز مدیریت و اساتید و طلاب حوزه­های علمیه‌ی استان تهران، از مساعی ممتد و موفق دوست دیرین، عالم ادیب، فاضل فرهیخته، حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سیدرضا تقوی (دامت برکاته) قدردانی کرده، برایشان اجر جزیل و طول عمر توام با توفیق فزاینده برای خدمت به فکر و فرهنگ دینی و انقلابی مسئلت می‌کنم.

علی‌اکبر رشاد

رئیس شورای حوزه­های علمیه­ی استان تهران

۱۷/ ۱۰/ ۹۶