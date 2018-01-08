امامت جمعه می­ تواند سهم شایانی در ارتقای معنوی جامعه ایفا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رشاد به مناسبت انتصاب حجت الاسلام حاج علی اکبری به ریاست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه پیام تبریکی صادر کرد.
در پیام تبریک آیتالله رشاد آمده است: نهاد امامت جمعه می تواند با برنامه ریزی فراخور، سهم شایان و نمایان تری در ارتقای معنوی جامعه، و پیگیری منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، تقویت گفتمان انقلاب اسلامی و بصیرت بخشی به طبقات اجتماعی ایفاء کند.
متن پیام آیتالله رشاد به شرح زیر است:
حضرت مستطاب حجتالاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدجواد حاجعلیاکبری (دامت برکاته)
ریاست مکرم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
سلام الله علیکم
شولای شرفنمون اعتماد مقام نیابت عامّهی حضرت بقیةالله العظمی (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) را بر بالای برومند آن برادر خلیق و خدوم مبارکباد میگویم و از بارگاه بلند باری برایتان سلامت و سعادت و موفقیت مسئلت میکنم.
امید میبرم در سایهی الطاف رحمانی و عنایات خاصّهی حضرت حجت (عج) و با همدلی و همفکری اعضای فرهیختهی آن شورای فاخر، و با تدابیر و تلاش سخته و سنجیدهی جناب عالی، جایگاه نهاد نورانی امامت جمعه، ارتقاء یافته، نقش کارساز و درخور خویش را در تحولات اجتماعی و تعالی فرهنگی جامعه احراز نماید.
این نهاد مقدس که از عوامل رکنی بسط معارف الاهی و ترویج مواریث نبوی (ص) و تعلیم معالم ولوی(س) در بسیط اجتماع است، میتواند با برنامهریزی فراخور، سهم شایان و نمایانتری در ارتقای معنوی جامعه، پیگیری منویات قدسی رهبر معظم انقلاب اسلامی(دامظلهالوارف) و تقویت گفتمان انقلاب اسلامی و بصیرتبخشی به طبقات اجتماعی ایفا کند.
فرصت مغتنم داشته، از باب ادبگزاری و قدرشناسی، از سوی خود، شورا و مرکز مدیریت و اساتید و طلاب حوزههای علمیهی استان تهران، از مساعی ممتد و موفق دوست دیرین، عالم ادیب، فاضل فرهیخته، حضرت حجتالاسلام والمسلمین حاج سیدرضا تقوی (دامت برکاته) قدردانی کرده، برایشان اجر جزیل و طول عمر توام با توفیق فزاینده برای خدمت به فکر و فرهنگ دینی و انقلابی مسئلت میکنم.
علیاکبر رشاد
رئیس شورای حوزههای علمیهی استان تهران
۱۷/ ۱۰/ ۹۶
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