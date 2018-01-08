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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۴۳

توافق انصارالله و حزب کنگره مردمی برای اتحاد در برابر عربستان

توافق انصارالله و حزب کنگره مردمی برای اتحاد در برابر عربستان

یک منبع در حزب کنگره مردمی یمن از توافق مقامات این حزب و جنبش انصارالله یمن برای متحد شدن در برابر ائتلاف متجاوز عربستان و کنار گذاشتن اختلافات گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع بلند پایه در حزب کنگره مردمی یمن در گفت و گو با اسپوتنیک اعلام کرد که جنبش انصارالله در راستای توافق با حزب کنگره مردمی و متحد شدن در برابر ائتلاف متجاوز عربستان قرار است طی چند ساعت آتی تمام بازداشت شدگان سیاسی و نظامی در جریان حوادث اخیر به جز ۵ تن را آزاد کند.

این منبع در ادامه افزود: این اقدام در چارچوب توافق میان انصارالله و حزب کنگره مردمی یمن برای بستن صفحه حوادث مربوط به ۲ دسامبر گذشته صورت می گیرد که بر اساس آن قرار است تمام بازداشت شدگان سیاسی و نظامی به استثنای ۵ تن از جمله نزدیکان علی عبدالله صالح رئیس جمهور کشته شده این کشور آزاد شوند.

منبع مذکور هم چنین تاکید کرد: این توافق با هدف گشودن صفحه جدید میان این دو شریک اصلی در برابر ائتلاف متجاوز عربستان و متحد کردن جبهه داخلی که اخیرا شاهد به وجود آمدن شکاف هایی بوده است صورت می گیرد.

کد مطلب 4194243
فاطمه صالحی

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