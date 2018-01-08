سقف وام برای زائرین عتبات دانشگاهیان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، محمد زارع گفت: به منظور تسهیل سفر برای دانشگاهیانی که قصد سفر به عتبات عالیات دارند و همچنین حمایت از این اقدام معنوی و فرهنگی، از ماه ها قبل با تشکیل جلسات با یکی از بانکها و صندوق رفاه، تصمیم بر آن شد تا به دانشگاهیان متقاضی به صورت ویژه وام عتبات عالیات پرداخت شود.

وی افزود: سقف پرداخت وام به هر کدام از دانشگاهیان که از بانک وام بگیرند، برای سفرهای زمینی ۱۰ میلیون ریال و برای سفرهای هوایی ۱۵ میلیون ریال است که در اقساط ۱۸ ماهه و بازپرداخت آن بعد از دریافت وام آغاز می شود. سقف وام تعیین شده برای دانشگاهیان وزارت علوم که از صندوق رفاه وام بگیرند، برای مجردین ۱۰ میلیون ریال و برای متاهلین ۱۵ میلیون ریال است و این وام هیچ گونه کارمزدی ندارد و بازپرداخت این تسهیلات نیز پس از فراغت از تحصیل است.

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: متقاضیان دریافت تسهیلات بانک ملت باید با داشتن یک ضامن معتبر به یکی از شعب بانک در سراسر کشور مراجعه کنند. همچنین دانشجویان وزارت علوم تا پایان بهمن ماه می توانند نسبت به ثبت تقاضای وام در سامانه صندوق رفاه دانشجویان اقدام و مدارک لازم را به دفتر صندوق در دانشگاه خود تحویل دهند.

وی ادامه داد: دانشگاهیان متقاضی دریافت وام بانک ملت بعد از نهایی کردن ثبت نام در سایت لبیک برای دریافت وام به شعب بانک معرفی می شوند و نیازی به دریافت معرفی نامه از سایت نخواهند داشت اما دانشجویان وزارت علوم با مراجعه به سامانه جامع عتبات در سایت لبیک می توانند معرفی نامه برای صندوق رفاه دریافت کنند.

زارع گفت: پرداخت این وام در شعب بانک ملت آغاز شده و تا پایان سال ۹۶ هم متقاضیان فرصت دارند تا برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

معاون اجرایی ستاد تاکید کرد:با توجه به شلوغی بانک ها در ایام اسفند ماه به دانشگاهیان توصیه می شود وام خود را تا پایان بهمن ماه دریافت کنند و از مراجعه به بانک در روزهای پایانی سال به دلیل مشغله زیاد شعب، خودداری کنند.

گفتنی است؛ اساتید و کارمندان تمام دانشگاه ها نیز می توانند با مراجعه به شعب بانک ملت در سراسر کشور نسبت به دریافت تسهیلات عتبات دانشگاهیان اقدام کنند.