  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۱۱

در معاملات امروز بازار آزاد تهران؛

دلار دوباره گران شد/سکه طرح جدید ۴هزار تومان گران شد

دلار دوباره گران شد/سکه طرح جدید ۴هزار تومان گران شد

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت انواع ارز با افزایش مواجه شد و هر دلار آمریکا با ۵۲ تومان افزایش به۴۳۷۲ تومان رسید؛ هر یورو هم دوباره به نرخ ۵۳۴۰ تومان رسید.

در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران، هر دلار آمریکا با ۵۲ تومان افزایش به ۴۳۷۲ تومان رسید، ضمن اینکه یورو نیز ۵۵ تومان گران شد و ۵۳۴۰ تومان است.

هر پوند ۵۹۹۰ تومان، درهم امارات ۱۱۹۰ تومان و لیر ترکیه ۱۱۸۵ تومان است.

هر سکه طرح جدید با ۴ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۴۷۳ هزار و ۹۸۲ تومان رسید، ضمن اینکه هر سکه تمام بهار  آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۴۳۱ هزار و ۱۲ تومان، نیم سکه ۷۱۲ هزار و ۵۰۸ تومان، ربع سکه ۴۱۶ هزار و ۷۱۲ تومان و سکه یک گرمی ۲۷۷ هزار و ۸۰۸ تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۱۶ دلار و ۵ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۳۷ هزار و ۳۳۶ تومان است.

کد مطلب 4194281

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها