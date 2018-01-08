۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۰۵

همزمان با گشایش نمایشگاه عکس زلزله؛

نگارخانه«شهر» در کرمانشاه آغاز به کار می‌کند

کرمانشاه-قائم مقام شهردار و سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه از آغاز به کار نگارخانه«شهر» در کرمانشاه همزمان با گشایش نمایشگاه عکس زلزله خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عبدالمالکی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: درب نگارخانه شهر کرمانشاه واقع در چهارراه شهید مطهری غربی(چهارراه جوانشیر) روز چهارشنبه ۲۰ دیماه همزمان با افتتاح نمایشگاه عکس زلزله، به روی هنرمندان و عموم شهروندان گشوده می شود.

این مسئول افزود: به رغم وجود تولیدات شاخص و پتانسیل های مطرح هنری در استان، در زمینه ارائه هنری این آثار مشکل داریم و برای رفع بخشی از این مشکلات طرح راه‌اندازی نگارخانه با هدف ایجاد فضای مطمئن برای هنرمندان استان اجرا شد.

وی با اشاره به مناسب سازی فضا و ساخت نگارخانه شهری در فضای فرهنگسرای شهر، گفت: با پیگیری های انجام شده و با تصمیمات اتخاذ شده، تغییر بخشی از فضای فرهنگسرای شهر با مساحت فضایی بالغ بر ۴۰۰ مترمربع به نگارخانه آغاز  و در مدت یک ماه آماده بهره برداری شد.

مهدی عبدالمالکی افزود: نگارخانه مذکور علاوه بر کارکردهای نمایشگاهی و امکان نمایش بیش از ۷۰ اثر همزمان، در زمینه آموزش‌های هنرهایی مانند خطاطی، نقاشی و مجسمه سازی و برگزاری بیش از ۲۰ کلاس همزمان، نمایش آثار محیطی و حجمی، امکان نمایش فیلم در سالن نمایش فیلم، برگزاری کارگاه آموزشی و ورک شاپ نیز فعالیت خواهد کرد.

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه تأکید کرد: این نگارخانه با هدف جذب هنرمندان و نخبگان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، غنی سازی اوقات فراغت جوانان هنردوست و حمایت از هنرمندان خلاق جوان در ارائه آثار هنری، افزایش سرانه‌های فرهنگی و ایجاد مراکز هنری جهت پاسخگویی به نیاز فزاینده شهروندان هنردوست، تسهیل ارتباط شهروندان و اساتید هنر توسط سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری و با رعایت استاندارهای لازم راه انداری خواهد شد.

وی گفت: در مراسم افتتاح این مجموعه از صاحبان هنر و فرهنگ، مدیران استانی و شهری، ارباب جراید و خبرنگاران و... حضور خواهند داشت.

برپایی نمایشگاه عکس زلزله با ارائه ۳۰ عکس برگزیده

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه همچنین با اشاره به برپایی نمایشگاه عکس همزمان با افتتاح نخستین نگارخانه شهرداری، گفت: پس از اعلام فراخوان برای نمایشگاه عکس زلزله در اواخر آبان ماه، استقبال زیادی از سوی عکاسان حرفه ای و غیر حرفه ای برای شرکت آثارشان صورت گرفت بطوریکه ناچار شدیم زمان نمایشگاه را در دو مرحله به تعویق بیندازیم.

عبدالمالکی ادامه داد: در نهایت ۶۷۰ فریم عکس سیاه و سفید و رنگی از ۵۳ عکاس درمورد زلزله و حواشی و تبعات اجتماعی آن دریافت شد که پس از ۵ مرحله بررسی و داوری توسط داوران در نهایت ۳۰ فریم عکس برگزیده شد.

وی ضمن تشکر از همکاری و زحمات و تلاش داوران تأکید کرد: داوران در تمام مراحل رأیشان بر این بود که اشخاصی که در تصاویر دیده می شوند حق شان پایمال نشود. لذا به منظور احترام به هویت بازماندگان واقعه زلزله و مصیبت دیدگان داغدار، ناچار به حذف برخی عکس ها شدند.

عبدالمالکی تصریح کرد: در این نمایشگاه، علاوه بر بازدید عموم از عکس هایی که به معرض نمایش گذاشته شده است، امکان خرید آثار به منظور کمک به زلزله زدگان وجود دارد و بازدیدکنندگان می توانند با خرید آثار در این امر خیرخواهانه نیز سهیم شوند.

وی گفت: در تلاش هستیم علاوه بر برپایی این نمایشگاه در تهران، با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی این رخداد فرهنگی را با هدف کسب کمک به زلزله زدگان در چند پایتخت اروپایی نیز برگزار کنیم.

