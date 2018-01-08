برطرف کردن نقش مخرب کنکور در شورای انقلاب فرهنگی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۲۶۲ کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. در این جلسه گزارشی تحت عنوان «نقش بنگاه‌های زود بازده» در توسعه فرهنگ کارآفرینی ارائه شد.

از اهم موارد مطرح شده در این گزارش می‌توان به مفهوم و جایگاه کارآفرینی در ایران، مراحل کارآفرینی، موانع خلاقیت، سرمایه گذاری در زمینه کارآفرینی توسط سایر کشورها، کارآفرینی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و مقایسه سطح تأثیر بنگاه‌های زود بازده ها در اشتغال در مقایسه با صنایع دارای فناوری بالا اشاره کرد.

پس از ارائه این گزارش اعضاء به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند که، توسعه خلاقیت در جامعه با برنامه ریزی از دوران پیش دبستان و دبستان، آشنایی دانشجویان با روزآمدسازی روند پیشرفت و ارتقاء فناوری در جهان و برطرف کردن نقش مخرب کنکور در مسیر ارتقاء خلاقیت دانش آموزان برخی از این موارد است.