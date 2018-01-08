۲۰۰۰ کیلومتر از محورهای ارتباطی چهارمحال و بختیاری برف روبی شد

احمد جمشیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از دو هزار کیلومتر از محورهای ارتباطی چهارمحال و بختیاری برف روبی شد، اظهار داشت: نیروهای راهداری با فعالیت شبانه روزی خود از بسته شدن محور های ارتباطی چهارمحال و بختیاری جلوگیری کردند.

وی عنوان کرد: بارش شدید برف در محور های چهارمحال و بختیاری موجب ایجاد مشکل تردد در خودروهای سواری و سنگین شده بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ۲۲۰ نیرو راهدار طی ۲۴ ساعت گذشته در بازگشایی جاده ها و خدمات رسانی به مردم فعالیت می کردند.

فعالیت ۱۸۰ ماشین آلات برف روبی در محورهای چهارمحال و بختیاری

وی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۸۰ ماشین آلات برف روبی در محورهای چهارمحال و بختیاری فعالیت می کردند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری بیان کرد: نیروهای راهداری طی ۲۴ ساعت گذشته به ۵۰ خودرو گرفتار در برف خدمات رسانی کردند.

وی بیان کرد: پنج مسافر نیز توسط نیروهای راهداری اسکان داده شده است.