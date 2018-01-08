به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سجادی ظهر دوشنبه در جلسه صیانت از منابع آب با اشاره به اینکه ۱۷ سال است خشکسالی در کشور ما وجود دارد، صدمات جدی به منابع آب وارد شده و اگر چندین سال ترسالی داشته باشیم هم این صدمات برطرف نمی شود، اظهار داشت: دستگاه ها اگر تعامل نداشته باشند بر شدت این مشکلات افزوده می شود.

وی با بیان اینکه زمانیکه مجلس مصوب طرح بخشودگی آب بها و حق النظاره چاه های کشاورزی را مصوب کرد، در واقع آب را مجانی کرد، یعنی آب ارزش ندارد و هرکسی هرچقدر می خواهد می تواند مصرف کند، تصریح کرد: وزارت نیرو پس از تصویب این مصوبه در سال ۸۴ تا کنون یک ریال بابت استفاده از منابع آب زیرزمینی توسط کشاورزان نگرفته است.

مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای لرستان یادآور شد: زمانیکه نیروهای ما در روستاها حضور فیزیکی داشتند و بر برداشت آب از چاه نظارت می کردند و حق الناره ای دریافت می کردند، روند برداشت آب کنترل و مدیریت می شد.

سجادی همچنین به قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه اشاره کرد و گفت: در این قانون وزارت نیرو به کسانی که قبل از سال ۸۵ به صورت غیرقانونی مبادرت به حفر چاه کرده بودند، مجوز داد، تا آن سال ۳۵ تا ۴۰ حلقه چاه غیرمجاز داشتیم و بعد از قانون تعداد چاه های غیرمجاز به بالغ بر دو هزار چاه رسید.

وی ادامه داد: پر کردن چاه های غیرمجاز هم هزینه بر است اما با همین اعتبارات اندک ۳۵۰ حلقه چاه را با کمک دلسوزانه دادگستری و نیروی انتظامی پر کرده ایم.

مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای لرستان با اشاره به اینکه چندین سال پیش هشدار دادیم که دشت کوهدشت با کشت ذرت دارد از بین می رود، اما حرف های ما به جایی نرسید، اگر همان موقع دلسوزانه اقدام می کردیم امروز شاهد ممنوعه شدن این دشت نبودیم، افزود: اگر کشت ذرت ادامه یابد و چغندر قند هم اضافه شود تا چندسال آینده باید کشاورزان مهاجرت کنند.

سجادی با بیان اینکه کشاورزهای غیربومی به لرستان هجوم آورده اند، این افراد کشاورزهای مهاجم هستند، آب و خاک ما را به تاراج می برند، تصریح کرد: خاک مزارع ما به واسطه کشت سیب زمینی، هندوانه و پیاز توسط همین کشاورزهای مهاجم آلوده به نیترات و گوگرد شده است؛ این ها سلامت جامعه را به خطر انداخته است.

وی خاطرنشان کرد: چندوقت پیش صادرات هنداونه داشتیم که به دلیل وجود همین سموم در هندوانه ها، برگشت خوردند.