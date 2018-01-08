۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۲۵

نماینده ولی فقیه در مازندران:

ناجا در برخورد با ناآرامی های اخیر مقتدرانه برخورد کرده است

ساری - نماینده ولی فقیه در مازندران، با تقدیر از نیروی انتظامی گفت: ناجا در برخورد و مواجهه با حوادث و ناآرامی های اخیر در کشور مقتدرانه و مدبرانه برخورد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر دوشنبه در دیدار فرمانده انتظامی استان با وی، گفت: داشتن بصیرت دینی اساس پذیرش و پایبندی به ارزش هاست

وی با بیان این که امنیت یک نعمت بی بدیل در همه ابعاد فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی است،گفت: نیاز به امنیت از قدیمی ترین و عمیق ترین نیازهای انسانهاست به طوری که انسانها در هیچ برهه زمانی برای تأمین امنیت بی تفاوت نبوده و هزینه های زیادی را برای تأمین امنیت و آرامش تحمل کرده اند.

آیت الله طبرسی با اشاره به این که امنیت، دارای اهمیت و نقش بسیار حساسی در ابعاد مختلف زندگی انسان است،تصریح کرد: احساس امنیت بعنوان یکی از مهمترین ابزار کنترلی برای حفظ حقوق و رفتار شهروندی در جامعه قلمداد می شود.

وی با بیان این که اساس پذیرش و پایبندی به ارزش ها، داشتن بصیرت دینی است، اظهار داشت: قرآن در همه حال انسان را به بصیرت و درک صحیح از دین که نتیجه آن رسیدن به سعادت و امنیت روانی و اجتماعی است فرا می خواند .

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، خاطر نشان کرد: برای حفظ اعتقادات و باورهای دینی در ارتقاء احساس امنیت و پایبندی اقشار جامعه به ویژه قشر جوان، متولیان فرهنگی و اجتماعی باید در قول و عمل و با محبت منطق آموزه های دینی را ابلاغ و اجرا کنند .

آیت الله طبرسی در خاتمه با اشاره به این که نیروی انتظامی در مواجهه با حوادث پیش آمده مقتدرانه و مدبرانه برخورد کرده است،گفت: نا آرامی های اخیر در کشور نشان داد که دشمن همیشه در صدد ضربه زدن به این نظام الهی است.

