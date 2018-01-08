نظارت جدی و مستمر در ایام نوروز اعمال شود/ساماندهی خانه های مسافر

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شاکری شمسی روز دوشنبه، در نشست خدمات سفر نوروز استان یزد اظهار داشت: سفر امروزه در جامعه ایرانی یک بخشی از فرهنگ است و به صورت یک فرهنگ برای مردم نهادینه شده است.

وی با بیان اینکه خانواده ها از مسافرت های آسان استقبال می کنند ادامه داد: فرصت هایی که برای سفر پیش می آید خانواده ها سعی می کنند استفاده کنند لذا باید برنامه ای بریزیم که خاطرات خوبی از استان یزد با خود ببرند و نهایت لذت و آرامش را در سفر به یزد داشته باشند.

مدیرکل دفتر امور شهری، روستایی و شوراهای استانداری یزد با تاکید بر حفظ فرهنگ اصیل یزدی در اجرای برنامه های ستاد نوروزی اضافه کرد: ما در این فرصتی که وجود آمده نباید فرهنگ اصیل یزدی را خدشه دار کنیم و باید مراقب بازار و کالاهایی که عرضه می شود باشیم به ویژه شیرینی و محصولاتی که برند است و سوء استفاده از آن، برند یزد را هم تخریب می کند.

وی با تاکید بر افزایش نظارت ها و نظارت جدی و مستمر بر بازار و ارائه کالا و خدمات افزود: تلاش کنیم به عنوان یک یزدی مسائل نظارتی را اعمال کنیم و در این زمینه با هیچ کس تعارف نداشته باشیم.

شاکری شمسی با بیان اینکه نوروز امسال با ثبت جهانی شهر یزد همراه شده تصریح کرد: لازم است در ایامی که برای تعطیلات نوروزی در پیش داریم در چارچوب شرایط ثبت جهانی و اجرای برنامه ها اقدام کنیم.

وی با اشاره به اینکه دستورالعمل اجرایی ستاد خدمات سفر ابلاغ خواهد شد و احکام با امضای استاندار خواهد بود عنوان کرد: فرمانداران نیز به عنوان مسئولان اجرایی در شهرستان باید پیگیر امور باشند و گزارش کار را با شناسایی مشکلات ارائه کنند.