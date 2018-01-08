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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۲۸

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

تداوم بارش ها درچهارمحال وبختیاری/ارتفاع برف به ۳۵ سانتی متر رسید

تداوم بارش ها درچهارمحال وبختیاری/ارتفاع برف به ۳۵ سانتی متر رسید

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از تداوم بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم بارش ها درچهارمحال وبختیاری، اظهار داشت: ارتفاع برف در کوهرنگ به ۳۵ سانتی متر رسیده است.

وی عنوان کرد: بر اساس آخرین داده های هواشناسی تا اواسط امروز هوای استان در دامنه فعالیت یک سامانه بارشی قرار دارد که موجب بارش پراکنده و وزش باد در بخشهایی از شرق و شمال استان خواهد شد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: با خروج سامانه بارشی کاهش دما و کاهش دید در اثر پدیده مه و همچنین یخبندان برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: از سه شنبه تا پایان هفته جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم خواهد بود.

کد مطلب 4194320

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