ممنوعیت شکار پرندگان وحشی در گیلان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی محمدپور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از ادامه ممنوعیت شکار پرندگان وحشی خبرداد.

وی افزود: باتوجه به مشاهده برخی از علایم ابتلا به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در طیور بعضی از مناطق کشور و همچنین بر اساس اعلام سازمان دامپزشکی کشور برای جلوگیری از شیوع احتمالی این بیماری تا اطلاع ثانوی شکار هرگونه پرنده در گیلان ممنوع است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست گیلان با تأکید بر برخورد قاطع با شکارچیان متخلف در این زمینه در نقاط مختلف استان، خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از ابتلا به بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در گیلان مشاهده و گزارش نشده است.

به گفته محمدپور در این راستا پایش های مستمر در سطح استان از سوی ادارات تابعه این اداره کل انجام می شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شکارچیان متخلف برخورد قاطع و قانونی می شود.