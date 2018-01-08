خطر کاهش سن ابتلا به مواد مخدر جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز دوشنبه در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: کشورهای استکباری وقتیکه نمی توانند از جنبه نظامی مانع سرنگونی جمهوری اسلامی شوند در سال های گذشته تلاش کرده اند با به انحراف کشاندن نسل جوانان و نوجوان انها را نسبت به آینده انقلاب بی اعتماد و بی توجه کنند.

وی افزود: یکی از این حربه ها گسترش آسیب های اجتماعی بویژه شیوع مصرف مواد مخدر است بطوریکه بسیاری از افراد در کشورمان را به این بلای خانمان سوز مبتلا کرده اند.

استاندار ایلام گفت: همسایگی با کشور بحران زده افغانستان که بخش قابل توجهی از مردم این کشور در زمینه کشت مواد مخدر مشغول هستند نیز به این معضل دامن زده است.

لزوم توجه به مقوله پیشگیری و آگاه سازی

سلیمانی دشتکی اضافه کرد: اگر می خواهیم بطور ریشه ای با این معضل مقابله کنیم باید هماهنگی بین بخشی بین تمامی ارگان های مسئول از انتظامی و امنیتی گرفته تا فرهنگی و اجتماعی ایجاد شود.

استاندار ایلام گفت: این موضوع باعث می شود مقوله پیشگیری و آگاه سازی از خطرات گسترش این مواد برای جوانان و خانواده ها بیش از پیش مورد اهتمام مسئولان امر قرار بگیرد.

سلیمانی دشتکی یادآور شد: امروز سن ابتلا به این مواد نیز به شدت کاهش یافته و در میان زنان نیز گسترش پیدا کرده و حرکت به سمت مصرف مخدرهای صنعتی و روان گردان ها نیز بر این موضوع دامن می زند.