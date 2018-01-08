مردم شهرهای مختلف گلستان در اعتراض به اغتشاشات راهپیمایی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم انقلابی و ولایت مدارد استان گلستان عصر دوشنبه با حضور در خیابان ها ضمن اعتراض به اغتشاشگران و فتنه گران راهپیمایی کردند.

مردم کردکوی جهت محکوم کردن اتفاقات رخ‌داده طی چند روز گذشته توسط فتنه گران، حماسه‌ای دیگر خلق کردند، و انزجار خود را نسبت به فتنه گران و آشوب گران اعلام کردند.

مردم با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آن شعارهای چون«ما تا آخر ایستاده‌ایم»، «مرگ بر ضد ولایت‌فقیه»، «مرگ بر منافق فتنه‌گر»، «جانم فدای رهبر» و«الله‌اکبر» نوشته بود خواستار برخورد با عوامل فتنه گران شدند و شعارهایی مانند «ملت ما بیدار است از فتنه‌گر بیزار است»، «ای رهبر آزاده آماده ایم، آماده»، «این‌همه لشکر آماده به عشق رهبر آمده»، «خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست»، « دست خدا بر سرمان خامنه‌ای رهبرماست»، «آشوب گر سعودی پیوندتان مبارک»، «ما همه باهم هستیم یار ولایت هستیم»، «ما همه عمار توایم خامنه‌ای مطیع فرمان توایم خامنه‌ای»،« ما همه انصار توایم خامنه‌ای در عهد و پیمان توایم خامنه‌ای»، «حسین، حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست»، « الله‌اکبر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»،«مرگ بر آل سعود» سردادند.

مسائل داخلی هیچ ربطی به بیگانگان ندارد

راضیه حجازی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز با تحریم‌هایی که دشمنان انقلاب اسلامی علیه ایران انجام داده‌اند باعث شدند تا مشکلات زیادی بر مردم وارد شود.

وی افزود: دشمن با نقشه‌ای که در سر دارد تمام ابزار خود را به کار گرفته تا مردم ایران را به‌گونه‌ای از پا در بیاورد و آن‌ها را علیه نظام جمهوری اسلامی بی آشوباند اما مردم با بصیرتی که دارند تمام توطئه‌ها را خنثی می‌کنند.

حجازی گفت: برای اینکه انقلاب اسلامی ایران به پیروزی برسد جوانان زیادی در راه دفاع از وطن و اسلام جان خود را فدا کردند. امروز همه مردم ایران با حضور به‌موقع خود در صحنه از آرمان‌های انقلاب، امام و شهدا دفاع خواهند کرد و این راه همچنان ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: دشمنان قسم‌خورده انقلاب بدانند که مشکلات اقتصادی داخل ایران هیچ ربطی به آنان ندارد و به همه مزدوران آمریکایی، اسرائیلی و آل سعود توصیه می‌کنیم دخالتی در کار ایران نکنند، آنان با توطئه‌ای که به راه انداختند بیشتر چهره مکار خود را برای همه آشکار ساختند.

منتظر اشاره رهبری هستیم

در ادامه ابراهیم جباری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا آخرین‌نفس پای ولایت‌فقیه خودخواهیم ایستاد و همچنان مطیع امر رهبر هستیم.

وی افزود: با اتفاقاتی که طی چند روز اخیر در گرگان و دیگر نقاط کشور رخ داد، نگاه مان به سمت رهبر معظم انقلاب است و فقط منتظر اشاره‌ای از سوی ایشان هستیم و امروز آمدیم تا مشتی محکم بر دهن همه فتنه گران و اغتشاشگران سوءاستفاده گر بکوبیم.

جباری تصریح کرد: امروز با حضور خود اعلام می‌کنیم اگرچه مردم ایران از مشکلات اقتصادی و معیشتی برخوردار هستند اما تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد که ارزش‌های جمهوری اسلامی ایران زیر سؤال برود.

وی اظهار کرد: اکنون سال‌ها است که استعمار گران تحریم‌ها را علیه ایران در دستور کار خود قرار داده‌اند حال آمریکا با نقشه‌ای که خود کشیده برای دفاع از مردم ایران اشک تمساح می‌ریزد.

رویا جاودانی یکی دیگر از حاضرین در راهپیمایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در همان روزهای اول پرچم جمهوری اسلامی ایران توسط فتنه گران آتش زده شد که این خود گویای حقیقت بود و نشان داد که این‌ها منافقین هستند چراکه یک ایرانی باغیرت در هیچ شرایطی حاضر به آتش زدن پرچم مقدس خود نخواهد شد.

وی تصریح کرد: در پی اغتشاشاتی که در روزهای گذشته در نقاط مختلف کشور رخ‌داده است ما فقط شاهد شعارهای ضد نظام جمهوری بودیم و این کاملاً مشخص بود یک سناریو از قبل تعین شده است والان هم تمام دشمنان انقلاب حمایت خود را از فتنه گران اعلام کردند و این را یک فرصت برای خود دانستند.

تا آخرین نفس از آرمان های انقلاب دفاع خواهیم کرد

جاودانی گفت: ما تا زمانی که جان در بدن خودداریم از انقلاب و آرمان‌های آن دفاع خواهیم کرد و حضور امروز من در این راهپیمایی گواهی بر این سخنم دارد اما از مسئولان مربوطه خود می‌خواهم بهانه را از دست دشمن بگیرند و توجه بیشتر نسبت به مردم داشته باشند.

گفتنی است در پی اغتشاشاتی که در گرگان طی روزهای اخیر اتفاق افتاده بود امروز مردم شهرهای کردکوی، آزادشهر، آق‌قلا و علی‌آباد کتول حرکت فتنه گران را محکوم و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی را اعلام کردند.

هفته گذشته هم در شهرهای دیگر استان از جمله گرگان و گنبدکاووس راه پیمایی های مشابه ای برگزار شد.