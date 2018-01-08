آزاد راه قزوین به رشت مسدود می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حق لطفی به همراه خادمی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از پروژه راه آهن قزوین به رشت بازدید کردند.

حق لطفی در این بازدید گفت: یکی از موضوعات اصلی این سفر بررسی و تصمیم گیری در خصوص اجرای پل محل تقاطع راه آهن و آزادراه قزوین به رشت است.

وی افزود: در این سفر حسن نیا معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، سرهنگ بیگلری رئیس پلیس راه استان و جمعی از مدیران و مسئولین از کیلومتر ۵۵ پروژه احداث راه آهن قزوین به رشت بازدید کردند تا در جریان اجرای این پل با دهانه صد متر که از پروژه های شاخص کشور است قرار گیرند.

حق لطفی بیان کرد: تلاش مجموعه راه و شهرسازی اینست که بتواند با ایجاد کمترین زمان انسداد در آزاد راه قزوین – رشت قطعات این پل را نصب کند که با توجه به وزن حدود ۲۵۰ تن و طول ۷ متری این قطعات کار دشوار و حساس است.

مدیرکل راه و شهرسازی با بیان اینکه آزادراه قزوین به رشت از جمله محورهای پرتردد و حساس کشور است یادآورشد: در این بازدید مقرر شد مشاور پروژه، طرح های خود را برای اجرای پل محل تقاطع راه آهن و آزادراه در روزهای آینده آماده کند تا پس از طرح در کمیته ایمنی راههای استان و شورای ترافیک در خصوص آن تصمیم گیری شود.

حق لطفی گفت: بهره برداری از راه آهن قزوین به رشت اهمیت بین المللی دارد و باید بتوانیم با رفع مسایل آن، پروژه را در زمان مقرر افتتاح کنیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت اجرای پروژه قطعا اختلالاتی در هنگام اجرای پروژه در مدت زمانی محدود به وجود خواهد آمد که از هم میهنان عزیز درخواست داریم ضمن همراهی و اطلاع از آخرین وضعیت آزادراه حتما به تابلوها و علایم هشداردهنده نصب شده توجه کنند.

خادمی در این سفر با استانداران قزوین و گیلان نیز جلساتی برگزار کرده و مذاکراتی در این خصوص به انجام رساند.