گروه جدیدی از نظامیان ترکیه وارد شمال سوریه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «العربی الجدید»، گروه جدیدی از نظامیان ترکیه به همراه تجهیزات نظامی سنگین، امروز دوشنبه وارد شمال سوریه شدند.

منابع محلی گزارش داده اند که گروهی از نظامیان ترکیه و تجهیزات نظامی آنها از نقطه مرزی «کفرلسیون» در حومه شمالی ادلب عبور کرده و راهی منطقه «جبل سمعان» در نزدیکی شهرک «داره عزه» در حومه غربی حلب شدند.

این اقدام در راستای توافق انتشار نیروهای ارتش ترکیه در حومه غربی حلب و مناطق تحت کنترل شبه نظامیان کُرد صورت می گیرد که در نشست اخیر آستانه میان کشورهای تضمین کننده ایجاد شده بود.

منابع العربی الجدید گزارش داده اند که ارتش ترکیه به دنبال آن است تا نیروی نظامی خود در منطقه «عفرین» را تقویت کند به همین دلیل به صورت دوره ای نیروهای مستقر در این منطقه در حومه غربی حلب را تعویض می کند.

از سوی دیگر در حالی که ارتش سوریه در حال پیشروی به سوی محور جنوب شرق استان ادلب است، گزارش ها حاکی است که گروهک تروریستی «احرار الشام» در این منطقه به نیروهای خود آماده باش داده تا با نیروهای ارتش سوریه مقابله کنند.

پیشروی های ارتش سوریه در عملیات نظامی که بیش از سه ماه به طول انجامیده همچنان ادامه داد و نیروهای ارتش این کشور در ۲۰ کیلومتری پایگاه نظامی «ابو الظهور» در حومه شرقی ادلب قرار دارند.