به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطنی، دهها تن از شهروندان فلسطینی ساکن غزه مقابل گذرگاه رفح در مرز با مصر تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، ساکنان غزه در جریان این تجمع با سر دادن شعارهایی خواستار بازگشایی دائمی این گذرگاه شدند.

معترضان به بسته ماندن گذرگاه رفح، تأکید کردند که شمار زیادی از فلسطینیان به دلیل تداوم این شرایط، قادر به خارج شدن از غزه نیستند.

گفتنی است، بسته نگاه داشتن گذرگاه رفح موجب شده تا شمار زیادی از دانشجویان فلسطینی و یا کسانی که از بیماری های مختلف رنج می برند، نتوانند برای حل و فصل مشکلات خود از غزه خارج شوند.