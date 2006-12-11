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۲۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۷

/ گزارش خبرنگار اعزامی مهر از پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی - قطر/

کسب مدال دور از دسترس نیست/ با قدرت به مصاف چین می رویم

کسب مدال دور از دسترس نیست/ با قدرت به مصاف چین می رویم

سرپرست تیم ملی واترپلوی کشورمان گفت: پیروزی مقابل کره برای واترپلوی ایران بسیار ارزشمند است و ما یک حریف سخت و قدرتمند را از پیش رو برداشتیم.

کاوه سرحدی با بیان این مطلب به خبرنگاراعزامی مهربه دوحه گفت : تیم ما پس از تساوی با ارزش مقابل قزاقستان اعتماد به نفس بالایی بدست یافتیم و این شرایط باعث شد مقابل کره جنوبی بااعتماد به نفس بالایی بازی کنیم.

وی تصریح کرد: تیم ما مقابل چین زمان های اول و دوم بازیهای خوبی را انجام نداد اما دردو وقت سوم و چهارم توانست برتری های خود را به حریف دیکته کند تا به یک پیروزی با ارزش مقابل کره دست یابیم.

وی اضافه کرد: هدف ما ازابتدا این بود که ابتدا از تیم کره جلو بیفتیم و بعد با تحت فشارقراردادن حریف برتریمان را به حریف دیکته کنیم.

وی درخصوص حریفان آینده تیم ملی و دیدار روز سه شنبه مقابل چین گفت:  تیم های چین و ژاپن دست نیافتنی هستند و درصورتی که بخواهیم بر روی سکو بایستیم باید بیشتر روی واترپلو سرمایه گذاری کنیم. اما ما تلاشمان را برای پیروزی در دیدار روز سه شنبه انجام میدهیم و برای پیروزی ناامید نیستیم.

کد مطلب 419437

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