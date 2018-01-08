ارتقا ۲ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به رتبه استادی

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اخوان اکبری ظهر دوشنبه در حاشیه اولین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به نتایج و تصمیمات این نشست افزود: علاوه بر ارتقا رتبه دو عضو هیئت علمی به استادی، هشت نفر از اعضای هیئت علمی نیز از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

وی تصریح کرد: برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی کسب ۸۰ درصد امتیاز ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری ملاک تبدیل وضعیت می باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان این موفقیت را نشان دهنده تلاش نخبگان علمی و رشد علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانست و با تاکید بر اهمیت تشکیل این هیئت در اردبیل برای اولین بار ادامه داد: تشکیل هیات ممیزه، گام مهم و موثر در ارتقای علمی و پژوهشی دانشگاه است.

اخوان اکبری ابراز امیدواری کرد با تشکیل این هیئت شاهد توسعه و پیشرفت های ارزشمندی در زمینه های علمی و پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و استان باشیم.

رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت نیز در این جلسه تشکیل هیئت ممیزه دانشگاه را مراکز استان‌ها مقدمه ای برگسترش تمرکززدایی از وظایف وزارت بهداشت عنوان کرد.

به گفته سیدعلی حسینی دایره اختیارات این هیئت علاوه بر ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت علمی، شامل تصمیم گیری برای تبدیل وضعیت استخدامی هیئت علمی، انتقال سوابق آموزشی قبل از هیئت علمی شدن به پرونده و همچنین ادامه خدمت اعضای هیئت علمی برجسته بعد از سن بازنشستگی است.

گفتنی است اولین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در پی موافقت وزارت بهداشت، با حضور دکتر سیدعلی حسینی رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل و اساتید و دانشیاران منتخب برگزار شد.

در این جلسه دکتر مسعود انتظاری معاون آموزشی دانشگاه به عنوان دبیر هیئت ممیزه دانشگاه و آقایان میرزارحیمی، احمدآبادی، کامران با پیشنهاد معاون آموزش و تحقیقات و تصویب اعضاء هیئت ممیزه به عنوان اعضای کمیته دانشگاهی دانش پژوهی آموزشی انتخاب شدند.