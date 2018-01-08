اولویت سازمان اوقاف حرکت به سمت دولت الکترونیک است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ربیعی در همایش ودوره آموزشی مسئولان و کارشناسان حوزه ریاست و دبیرخانه های ادارات اوقاف سراسر کشور با بیان این مطلب افزود: ارتقاء و شناخت هویت سازمانی و بهبود سطح خدمات باید مورد توجه ویژه کارکنان بخش های مختلف سازمان اوقاف به ویژه در حوزه دبیرخانه امور دفتری و اداری قرار گیرد.

ربیعی کسب مهارت لازم را لازمه ارتقاء هویت سازمان دانست و افزود: فراگیری تکنیک ها و فنون و ارتقاء مهارت ها و تخصص ها در قالب دوره های آموزشی مستمر باید پیگیری و دنبال شود .

ربیعی آموزش را زمینه ارتقاء بهره وری در اوقاف دانست و تصریح کرد: فرآیندهای آموزشی در ارتقاء سطح خدمات و افزایش کیفی خدمات اداری اوقاف بسیار موثر است.

وی با تاکید براینکه شناخت اولویت ها و اشراف بر امور وبرنامه های سازمانی لازمه ارائه خدمات مطلوب اداری است تصریح کرد: اشراف اطلاعاتی و آگاهی از وظایف و تکالیف و اولویت های سازمان اوقاف موجب ایجاد حساسیت بیشتر نسبت به فعالیت ها و پیگیری دقیق تر امور و ارائه خدمات کیفی تر می شود.

مشاور رئیس سازمان اوقاف تاکید کرد: شبکه ارتباطی و دبیرخانه الکترونیک بر مبنای حرکت از دبیرخانه سنتی به سمت دبیرخانه الکترونیک و گسترش دولت الکترونیک یکی از سیاست های محوری برای ارائه خدمات بهتر و سریع تر و حذف بروکراسی اداری در سازمان اوقاف است.

ربیعی تصریح کرد: حرکت به سمت دولت الکترونیک از اولویت های سازمان اوقاف و نیاز روز است که باید بر پایه آموزش های تخصصی در سطوح مختلف اوقاف ساری و جاری شود.