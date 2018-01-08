دانشگاه امام صادق (ع) دوره آموزش مجازی کرامت برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه امام صادق (ع) با حضور حجج الاسلام، پناهیان، عباس ولدی، تراشیون، قاسمیان و رحیم پور ازغذی، دکتر صحرایی، دکتر اعتصامی و دکتر نیرو، دوره آموزش مجازی کرامت را با هدف تربیت معلم تراز انقلاب اسلامی برگزار می کند.

دراین دوره عناوین، مدرسه آرمانی و نحوه تعامل آن با خانواده، نسبت انسان شناسی مدرن با تربیت اسلامی، جریان شناسی فرهنگی نظام آموزش و پرورش، اصول و راهکارهای تربیت جهادی، نظریه فطرت و تربیت توحیدی، یادگیری تعاملی در مدرسه پنهان و روانشناسی رشد اسلامی مطرح می شود.

ثبت نام تا ۲۶ دی ماه ۹۶ در سایت karamatnama.com انجام می گیرد.