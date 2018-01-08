۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۲۹

با هدف تربیت معلم تراز انقلاب ؛

دانشگاه امام صادق (ع) دوره آموزش مجازی کرامت برگزار می کند

دانشگاه امام صادق (ع) با هدف تربیت معلم تراز انقلاب اسلامی دوره آموزش مجازی کرامت را برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه امام صادق (ع) با حضور حجج الاسلام، پناهیان، عباس ولدی، تراشیون، قاسمیان و رحیم پور ازغذی، دکتر صحرایی، دکتر اعتصامی و دکتر نیرو، دوره آموزش مجازی کرامت را با هدف تربیت معلم تراز انقلاب اسلامی برگزار می کند.

دراین دوره عناوین، مدرسه آرمانی و نحوه تعامل آن با خانواده، نسبت انسان شناسی مدرن با تربیت اسلامی، جریان شناسی فرهنگی نظام آموزش و پرورش، اصول و راهکارهای تربیت جهادی، نظریه فطرت و تربیت توحیدی، یادگیری تعاملی در مدرسه پنهان و روانشناسی رشد اسلامی مطرح می شود.

ثبت نام تا ۲۶ دی ماه ۹۶ در سایت karamatnama.com  انجام می گیرد.

زهرا سیفی

