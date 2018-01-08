به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در راستای تحقق شعار «کالای آمریکایی» بخرید، قرار است از دیپلمات‌ها و کاردارهای نظامی خود بخواهد کشورهای خارجی را بیش از پیش به خرید سلاح از آمریکا ترغیب کنند.

انتظار می‌رود این تصمیم ترامپ که بی‌شک خشم نهادهای حقوق بشری را در پی خواهد داشت، اوایل ماه میلادی آینده (فوریه) اعلام شود.

این درحالی است که ترامپ در طول کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که کسری تراز تجاری آمریکا را که در ۶ سال گذشته به ۵۰ میلیارد دلار رسیده است، کاهش دهد.

حتی گفته می‌شود که ترامپ برای تحقق این هدف به دنبال اصلاح قوانین بین‌المللی تجارت اسلحه است.

از سوی دیگر انتظار می‌رود که دخیل کردن وزارت خارجه و دفاع آمریکا در روند تجارت سلاح، به نفع شرکت‌های لاکهید مارتین و بوئینگ تمام شود.

این درحالی است که به ادعای یک منبع وابسته به وزارت خارجه آمریکا، اصلاح قوانین بین‌المللی تجارت اسلحه، در راستای افزایش توانمندی متحدین آمریکا به ایفای نقش بیشتر در تامین امنیت جهان انجام می‌شود!

هنوز مشحص نیست که با فرمان جدید ترامپ، وزارت خارجه و دفاع آمریکا تا چه حد درگیر معاملات فروش سلاح خواهند شد.