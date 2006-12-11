ایران میزبان اولین جشنواره و نمایشگاه گردشگری اکو در سال 2007

به گزارش خبرنگار مهر ، اسفندیار رحیم مشایی در اولین اجلاس کارشناسان ارشد گردشگری کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو که صبح امروز در هتل لاله تهران برگزار شد ، افزود: وجود منابع غنی و فراوان ، مشترکات تاریخی و فرهنگی ، قرار گرفتن در یک منطقه حساس و استراتژیک موجب شده تا کشورهای منطقه با عزم و اراده جدی نسبت به گسترش همکاری های منطقه ای در بخش های فنی ، اقتصادی ، فرهنگی و گردشگری اقدام کنند و از تمام ظرفیت ها و مکانیسیم های موجود برای معرفی این منابع استفاده کنند .

وی گفت: جهانگردی به منظور دیدار ، گفتگو و تفاهم بازیابی و بازشناسی از گذشته های بسیار دور در فرهنگ اسلامی به نوعی عبادت تلقی شده و در قرآن مجید نیز از آن نام برده شده است و همچنین گردشگری باعث توسعه اشتغال ، فقر زدایی و رفع تبعیض می شود.

مشایی ادامه داد: توسعه گردشگری در عالی ترین سطح جهانی راهی مهم و روشن برای بهره مند شدن ظرفیت های متنوع همه جوامع در جهت بهبود زندگی انسان ها و آینده بهتر برای آنان خواهد بود و همچنین به اعتقاد برخی کارشناسان توسعه گردشگری می تواند باعث عرضه فرهنگ جوامع محلی شود.

وی تصریح کرد: در عرصه جهان کنونی حرکت به سوی یکپارچه سازی قوانین و مقررات ، افزایش ارتباطات و تعاملات فرهنگی ، گسترش سرمایه گذاری و... از اهداف سازمان های منطقه ای برای توسعه روابط میان آنها است به همین دلیل در آغاز قرن 21 تلاش خواهیم کرد تا اتحاد و یکپارچگی میان کشورها ایجاد کنیم و به ارائه خدمات مناسب برای گردشگران خارجی بپردازیم .

مشایی گفت: با کتاهش تصدی گری دولت و خصوصی سازی صنعت گردشگری ، جذب سرمایه خارجی بهره گیری از ظرفیت هیا تاریخی ، فرهنگی ، طبیعی کشور در جهت توسعه گردشگری در ساهای اخیر اقداماتن مناسبی انجام شده است .

رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در خصوص تنوع قومی و طبیعی در تمام مناطقه آسیای مرکزی و قفقاز گفت : آسیای مرکزی در برگیرنده کشورهایی است که عمدتا به دلیل دین اسلام با یکدیگر پیوند خورده اند و توانسته اند در این منطقه با صلح و صفا با یکدیگر زندگی کنند همچنین تنوع زبانی ، فرهنگی و قومی این کشورها می تواند عاملی برای توسعه گردشگری منطقه باشد.

وی افزود: بر اساس پیش بینی های سازمان جهانی گردشگری در سال 2010 تعداد کل گردشگران بین المللی به یک میلیارد و 600 میلیون نفر خواهد رسید که این موضوع نشان دهنده اهمیت صنعت گردشگری است و ضرورت دارد سیاست گذاری دولت ها و دستگاه های اجرایی در این خصوص برنامه ریزی و سیاست گذاری خاصی داشته باشند و تسهیلاتی نیز به سرمایه گذاران در این بخش تخصیص دهند.

مشایی گفت: با توجه به کشورهای عضو اکو در منطقه ای به وسعت 8 میلیون کیلومتر مربع و 400 میلیون نفر مستقر شده اند بنابراین این پهنه جغرافیایی یکی از مراکز عمده تاریخ جوامع بین المللی است به همین دلیل مسئولان کشورهای عضو اکو باید برنامه ریزی گسترده صورت داده و مشارکت تمامی دست اندرکاران برای توسعه صنعت توریسم را به کار گیرند.